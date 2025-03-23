مسلسل لام شمسية الحلقة السابعة.. نيللي تطلب الطلاق

في الحلقة السابعة من مسلسل لام شمسية، والذي يقوم ببطولته الفنانة أمينة خليل والفنان أحمد السعدني، تطورت الأحداث بشكل درامي، حيث أخبرت "رباب" يسرا اللوزي"نيللي" أمينة خليل بأنها شاهدت زوجها "طارق" أحمد السعدني في عشاء رومانسي في أحد المطاعم مع "نهال" ثراء جبيل، التي تعمل معه.

ملخص أحداث مسلسل لام شمسية الحلقة السابعة

ويرصد موقع الموجز ملخص أحداث مسلسل لام شمسية الحلقة السابعة،

واجهت نيللي زوجها "طارق" بما قالته "رباب"، لكي بعترف لها بأنه بالفعل في علاقة مع نهال، لكن "طارق" يحاول إقناع "نيللي" بأن تلك العلاقة بدأت مؤخرًا، عقب خروجه من السجن ومعاناته من حالة نفسية سيئة.

مسلسل لام شمسية

كما طلب "طارق" من صديقه "وسام" الذي يعمل مع زوجته "نيللي" في المدرسة أن يتدخل لكي يحل الخلاف، لكن عندما تحدث "وسام"مع نيللي، تكتشف أن العلاقة بين طارق ونهال كانت قبل دخوله السجن بمدة طويلة، وهذا جعل "نيللي" تنهار وتقرر الانتظار في المنزل إلى عودته.

عندما وصل طارق للمنزل، طلبت منه "نيللي" أن يقوم بتطليقها، ووجهت له كلمات قاسية، بينما سمع يوسف ما يدور بينهما، حاولت نيللي أن تشرح له أن خلافها مع طارق ليس له علاقة به.

وفي ختام الحلقة، اكتشفت نيللي يوسف وهو يقوم بأمر ما مع شقيقه الأصغر "ياسين"، حيث دخلت عليهما وسألتهما عما يحدث وانتهت الحلقة على ذلك المشهد.

أمينة خليل



أبطال مسلسل لام شمسية





لام شمسية هو مسلسل درامي ينتمي لنوعية الأعمال القصيرة المكونة من 15 حلقة، وهو من بطولة أمينة خليل، أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي، ثراء جبيل، صفاء الطوخي، ياسمينا العبد، إلى جانب مجموعة من الأطفال، وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي.

قصة مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية تدور أحداثه عن قضية التعدي على الأطفال، وهي واحدة من القضايا التي أثارت اهتمام الرأي العام في السنوات الأخيرة، ويُعرض الموضوع من خلال إطار درامي توعوي حيث يُسلط الضوء على أبعاده الاجتماعية والإنسانية.

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