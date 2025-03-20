مسلسل لام شمسية الحلقة 4.. وسام يستيقظ من الغيبوبة ويقنع والدته بالتنازل عن المحضر لإنهاء الأزمة

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل لام شمسية العديد من التطورات الدرامية المشوقة، حيث استيقظ "وسام" محمد شاهين من غيبوبته ليجد نفسه في أزمة كبيرة، بعدما علم بالبلاغ الذي تقدمت به "نيللي" أمينة خليل ضده بتهمة قيامه بالتحرش بالطفل "يوسف"،وهذا جعله ينهار لعدم تصديقه لما حدث.

ملخص أحداث مسلسل لام شمسية الحلقة الرابعة

ويرصد موقع الموجز، ملخص أحداث مسلسل لام شمسية الحلقة الرابعة، وبعد إفاقته من الغيبوبة، تفاجأ "وسام" بالحقيقة بالبلاغ الذي تقدمت به "نيللي"، وهذا دفعه يدخل في حالة من الذهول والانهيار، في ذلك الوقت، أصرت والدته "نادية" ألا ينازل عن محضر الضرب الذي قامت المستشفى بعمله فور وصوله في حالة خطرة، موضحة أنها لن تترك حق ابنها.

مسلسل لام شمسية

أحداث مسلسل أمينة خليل الحلقة الرابعة

وفي محاولة لإنهاء تلك الأزمة، ذهبت "نيللي" إلى "نادية" وعرضت عليها الصلح والتنازل عن المحاضر من الطرفين لكي يتم الإفراج عن "طارق"، لكن "نادية" رفضت بشدة وهددت بالرد بقوة على ما حدث.

وعقب تحسن حالة "وسام"، تمكن من إقناع والدته بضرورة التنازل عن المحاضر، مؤكداً على أهمية خروج صديقه "طارق" من الحبس، ومن أجل مصلحة الطفل "يوسف"، ثم استجابت "نادية" لطلب ابنها، وحدثت المصالحة بين الطرفين، حيث تم التنازل عن محضر الضرب ومحضر التحرش، وعاد "طارق" إلى منزله.

وفي نهاية الحلقة، اتجه "طارق" إلى "نادية" و"وسام"، لكي يعتذر لهما محاولًا إصلاح ما حدث وإنهاء الخلافات بينهما، واختتمت الحلقة على ذلك.

مسلسل لام شمسية

أبطال مسلسل لام شمسية

لام شمسية هو مسلسل درامي ينتمي لنوعية الأعمال القصيرة المكونة من 15 حلقة، وهو من بطولة أمينة خليل، أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي، ثراء جبيل، صفاء الطوخي، ياسمينا العبد، إلى جانب مجموعة من الأطفال، وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي.

قصة مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية تدور أحداثه عن قضية التعدي على الأطفال، وهي واحدة من القضايا التي أثارت اهتمام الرأي العام في السنوات الأخيرة، ويُعرض الموضوع من خلال إطار درامي توعوي حيث يُسلط الضوء على أبعاده الاجتماعية والإنسانية.

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