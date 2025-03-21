موعد إعادة عرض مسلسل لام شمسية بطولة أمينة خليل

يواصل مسلسل "لام شمسية" جذب انتباه المشاهدين ضمن مسلسلات رمضان 2025، حيث ينتظر الجمهور عرض الحلقة الخامسة مساء اليوم الخميس، الموافق 20 مارس 2025، عبر قناة DMC ومنصة Watch It، ويرصد إليكم موقع الموجز تفاصيل.

موعد عرض مسلسل لام شمسية الحلقة 5

تعرض الحلقة الخامسة من مسلسل "لام شمسية" اليوم الخميس في تمام الساعة 7:15 مساءً بتوقيت القاهرة، كما تعاد الحلقة في الساعة 1:30 صباح يوم الجمعة، لمن فاته العرض الأول.

تفاصيل أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل لام شمسية

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل "لام شمسية" أحداثًا درامية مشوقة، حيث استفاق "وسام" من الغيبوبة، ليكتشف تفاصيل البلاغ الذي قدمته "نيللي" — التي تجسد شخصيتها الفنانة أمينة خليل — ضده، باتهامه بالتحرش بالطفل "يوسف".

عقب علمه بالأمر، تعرض وسام لانهيار عصبي، فيما أصرت والدته "نادية" على عدم التنازل عن محضر الضرب الذي تم تحريره من قِبَل المستشفى بعد دخوله في حالة خطرة.

محاولات الصلح بين نيللي ووالدة وسام

توجهت "نيللي" إلى منزل "نادية" في محاولة لإقناعها بالتصالح والتنازل عن المحاضر، من أجل إخراج "طارق" من السجن، إلا أن "نادية" رفضت بشدة وهددت بالتصعيد. ومع تحسن الحالة الصحية لـ"وسام"، تمكن من إقناع والدته بضرورة التنازل عن البلاغات حفاظًا على صداقة طارق، ومن أجل مستقبل الطفل يوسف.

نهاية الحلقة الرابعة وتصالح الأطراف

وبالفعل، يتم التصالح بين الطرفين والتنازل عن محضر الضرب ومحضر التحرش، ليعود "طارق" إلى منزله، ويتوجه للاعتذار لكل من "نادية" و"وسام"، لتنتهي الحلقة على هذه النهاية الدرامية المثيرة.

أبطال مسلسل لام شمسية رمضان 2025

يشارك في بطولة مسلسل "لام شمسية" مجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية، وهم:

أمينة خليل

أحمد السعدني

محمد شاهين

يسرا اللوزي

ثراء جبيل

أسيل عمران

صفاء الطوخي

ياسمينا العبد

علي البيلي

كما أن العمل من تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي.

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