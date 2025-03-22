مسلسل لام شمسية الحلقة السادسة.. يوسف يواجه التجاهل من معلمه وسام بعد تحرش الأخير به

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل لام شمسية تجاهل "وسام" محمد شاهين للطفل "يوسف" عمدًا، وانحيازه لزملائه في الدرس على حسابه، لاسيما عقب أزمة التحرش الأخيرة، حيث اكتشف "يوسف" أنه كان يشجع زميله "إسماعيل" ويمنحه "نجمة".

ملخص أحداث مسلسل لام شمسية الحلقة السادسة

ويرصد موقع الموجز في السطور التالية ملخص أحداث مسلسل لام شمسية الحلقة السادسة، تحدّث "يوسف" مع والده "طارق" أحمد السعدني وأخبره برغبته في التوقف عن حضور دروس اللغة العربية مع "وسام"، أو على الأقل يتلقى دروسه بشكل منفرد لأنه لم يكن يفهم مع المجموعة، لكن"طارق" غضب من طلبه ولم يتجاوب معه، وعندما واجه "وسام" بهذا الأمر، أخبره الأخير أن "يوسف" كان يدّعي الدلال، وأنه لن يمنحه دروسًا خصوصية منفصلة، وهذا زاد من غضبه.

مسلسل لام شمسية

في المدرسة، قرر "وسام" إبعاد "يوسف" من المشاركة في مسرحية المدرسة، وقام بمنح الأدوار لزملائه الذين لم يكن على وفاق معهم، وهذا دفع "يوسف" لتمزيق "تاج" كان يخص صديقه"إسماعيل"، وفعل ذلك لحظة غضب، وعلى الفور نشب شجار بينهما، أدى ذلك لتدخل مديرة المدرسة "نادية"، وهي في الوقت ذاته والدة "وسام"، ووقّعت عقوبة على "يوسف" بفصله لمدة أسبوع، وحذرته من الفصل النهائي إذا تسبب في أي مشاكل مستقبلًا.

كما اشتعلت التوترات بين "يوسف" ووالده، حيث فقد الطفل أعصابه وصرخ في وجه "طارق" خلال مكالمته مع "وسام"، الذي رفض تقديم درس خاص له، لم يتردد "طارق" في تعنيفه بشدة، مما زاد من تعقيد علاقتهما.

كما واصل "طارق" تمرده على حياته الزوجية، مصممًا على الابتعاد عن زوجته "نيللي"، بينما لم يتوقف عن مغازلة "نهال" ثراء جبيل، في تطور ينبئ بمفاجآت قادمة في الحلقات المقبلة.

مسلسل لام شمسية

أما بشأن الحالة الصحية، فقد استمرّت معاناة "نيللي" أمينة خليل من آلام حادة قبل وأثناء العلاقة الزوجية مع "طارق"، وهذا دفعها للعودة للعلاج، حيث أخبرتها طبيبتها أن الألم لم يكن ناتجًا عن مشكلة عضوية، لكنه كان مرتبطًا بحالة نفسية متعلقة بعلاقتها بزوجها.



أبطال مسلسل لام شمسية



لام شمسية هو مسلسل درامي ينتمي لنوعية الأعمال القصيرة المكونة من 15 حلقة، وهو من بطولة أمينة خليل، أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي، ثراء جبيل، صفاء الطوخي، ياسمينا العبد، إلى جانب مجموعة من الأطفال، وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي.

قصة مسلسل لام شمسية



مسلسل لام شمسية تدور أحداثه عن قضية التعدي على الأطفال، وهي واحدة من القضايا التي أثارت اهتمام الرأي العام في السنوات الأخيرة، ويُعرض الموضوع من خلال إطار درامي توعوي حيث يُسلط الضوء على أبعاده الاجتماعية والإنسانية.

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