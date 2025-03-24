تفاصيل مسلسل لام شمسية الحلقة الثامنة.. اكتشاف صادم ولعبة سرية تكشف المستور

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل "لام شمسية" بطولة الفنانة أمينة خليل والفنان أحمد السعدني، أحداثًا درامية مثيرة كشفت الكثير من الأسرار الخطيرة التي تهدد استقرار الأسر. حيث بدأت الحلقة بمشهد صادم عندما شاهدت "نيللي" (تجسد شخصيتها أمينة خليل) ابنها "ياسين" برفقة الطفل "يوسف" وهما يلعبان لعبة غير لائقة في غرفتهما، لتبدأ بعدها رحلة من القلق والصراع النفسي، ويرصد الموجز تفاصيل .

تدخل الأخصائية النفسية وقرار الفصل بين الطفلين

بعد هذا المشهد الصادم، ذهبت "نيللي" إلى الأخصائية النفسية في مدرسة يوسف وهي في حالة انهيار كامل لتخبرها بما شاهدته. جاء رد الأخصائية النفسية واضحًا بضرورة الفصل بين الطفلين فورًا، وانتقال يوسف للعيش مع والدته "هبة" (تجسد دورها أسيل عمران)، مع عرض كلا الطفلين على طبيب نفسي متخصص من أجل معرفة تفاصيل ما يحدث بشكل احترافي ودقيق.

الصدمة الكبرى: اكتشاف تعرض يوسف للتحرش

استجابت نيللي لنصيحة الأخصائية النفسية وأبلغت والدة يوسف بما حدث. وبينما دخلت هبة في حالة صدمة شديدة، سارعت إلى عرض ابنها على طبيب نفسي متخصص في التعامل مع الأطفال. وخلال الجلسة الأولى، حاول الطبيب التقرب من يوسف وإقامة علاقة ثقة معه. لكن المفاجأة الكبرى جاءت في الجلسة الثانية، حيث استخدم الطبيب "لعبة المشاعر" مع يوسف، ليكتشف أن الطفل يشعر بالإحراج الشديد بسبب لعبة سرية كان يمارسها مع شخص مجهول.

مواجهة الحقيقة المؤلمة

أكد الطبيب لوالدة يوسف تعرض ابنها لتحرش من طرف هذا الشخص المجهول، ما أصابها بصدمة نفسية كبيرة. وبعد ذلك توجهت هبة إلى منزل نيللي برفقة والد الطفل "طارق"، وهناك واجهوا نيللي بما حدث وانفجروا في البكاء، مؤكدين أنهم لم يكونوا على علم بأي شيء، وأن نيللي كانت محقة منذ البداية في شكوكها. وهكذا انتهت الحلقة على مشهد مؤثر للغاية وسط دموع الجميع.

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