مسلسل لام شمسية الحلقة 8 .. تطورات صادمة تكشف عن حادثة تحرش

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل لام شمسية، الذي يجمع بين الفنانة أمينة خليل والفنان أحمد السعدني، تطورات درامية مفاجآة، حيث بدأت الأحداث بمشهد صادم وهي مشاهدة "نيللي"، التي تلعب شخصيتها الفنانة أمينة خليل، لابنها "ياسين" وهو يلعب لعبة غير لائقة مع "يوسف" داخل غرفتهما.

ملخص أحداث مسلسل لام شمسية الحلقة 8

ويرصد موقع الموجز ملخص أحداث مسلسل لام شمسية الحلقة 8، في محاولة لفهم ما حدث، لجأت نيللي للأخصائية النفسية الموجودة في مدرسة يوسف حيث أخبرتها بما رأته وهي في حالة انهيار، ونصحتها الأخيرة بضرورة فصل الطفلين عن بعضهما فورًا، ليذهب يوسف للعيش مع والدته "هبة"، التي تجسد شخصيتها أسيل عمران، فيما بقى ياسين بعيدًا عنه، كما أوصتها بضرورة عرض الطفلين على طبيب نفسي مختص لفهم أبعاد الموقف بشكل أعمق.

مسلسل لام شمسية

اتبعت نيللي نصيحة الأخصائية وتحدثت مع هبة، والدة يوسف، وأخبرتها بما شاهدته، وهذا جعل الأخيرة تدخل في حالة من الصدمة، وعلى الفور لجأت هبة لطبيب نفسي متخصص في التعامل مع الأطفال، وبدأت أولى الجلسات العلاجية مع يوسف، حيث حاول الطبيب طمأنته وكسب ثقته كخطوة أولى في مرحلة علاجه.

وخلال الجلسة الثانية، استخدم الطبيب لعبة تعتمد على المشاعر لكي يفهم حالة يوسف النفسية بشكل أفضل، وعلى الفور اكتشف أن الطفل يشعر بالإحراج نتيجة لعبة سرية كان يمارسها مع شخص ما، لكنه لم يكشف عن هويته، لذا أدرك الطبيب أن يوسف قد تعرض للتحرش، وأبلغ والدته بهذا الأمر، وهذا دفعها تتجه لنيللي ووالد ياسين، "طارق"، وأخبرتهم بالحقيقة.

مسلسل لام شمسية

دخلت هبة وطارق في حالة من الصدمة والانهيار، حيث لم يتمكنا من تمالك دموعهما بعدما أدركا فداحة الأمر، في تلك اللحظة، أكدا لنيللي أنها كانت على صواب منذ البداية، بينما هما لم يكونا على دراية بما كان يحدث، وانتهت الحلقة على هذه اللحظة.

مسلسل لام شمسية



أبطال مسلسل لام شمسية



لام شمسية هو مسلسل درامي ينتمي لنوعية الأعمال القصيرة المكونة من 15 حلقة، وهو من بطولة أمينة خليل، أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي، ثراء جبيل، صفاء الطوخي، ياسمينا العبد، إلى جانب مجموعة من الأطفال، وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي.

قصة مسلسل لام شمسية



مسلسل لام شمسية تدور أحداثه عن قضية التعدي على الأطفال، وهي واحدة من القضايا التي أثارت اهتمام الرأي العام في السنوات الأخيرة، ويُعرض الموضوع من خلال إطار درامي توعوي حيث يُسلط الضوء على أبعاده الاجتماعية والإنسانية.

اقرأ أيضاً: