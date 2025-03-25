مسلسل لام شمسية الحلقة التاسعة.. نيللي تواجه صدمة من الماضي ويوسف يهرب من وسام

تضمنت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل لام شمسية اقتراح الطبيب المعالج للطفل يوسف أن يعود لمنزل زوجة أبيه "نيللي" التي تجسدها أمينة خليل، لكي لا يشعر بالنبذ بعد المشاكل التي وقعت بينه وبين نجلها "ياسين"، نتيجة لعبة سيئة تعلمها من "وسام" الفنان محمد شاهين.

ملخص أحداث مسلسل لام شمسية الحلقة التاسعة

ويرصد موقع الموجز في السطور التالية ملخص أحداث مسلسل لام شمسية الحلقة التاسعة، استرجعت نيللي ذكريات مؤلمة من طفولتها، حيث أدركت أن ما تعرضت له في الماضي أثر بشكل كبير على حياتها الزوجية، وخلال حديثها مع طبيبتها، كشفت أنها تعرضت للتحرش عندما كانت طفلة، وهو ما تسبب لها في صعوبات نفسية جعلتها غير قادرة على ممارسة حياتها الزوجية بصورة طبيعية.

مسلسل لام شمسية

مشاهدة مسلسل لام شمسية الحلقة 9

كما عاد "طارق" الذي يلعب دوره الفنان أحمد السعدني إلى منزل زوجته نيللي، حيث اعتذر لها عن خيانته، ومؤكدًا عزمه على البقاء بجانبها وبجانب ابنيهما يوسف وياسين، وخلال الحديث بينهما ناقشا ما تعرض له يوسف من تحرش على يد وسام، إلا أن طارق وجد صعوبة في تصديق أن صديق عمره يمكن أن يرتكب مثل هذا الفعل، لكن نيللي أوضحت له أن وسام شخص مريض وليس طبيعيًا، ما جعله يبدأ في استيعاب الحقيقة الصادمة.

واختتمت الحلقة، بمواجهة غير متوقعة بين وسام ويوسف داخل أروقة المدرسة، حيث حاول وسام وضع يده على كتف يوسف، لكن الطفل انتفض غاضبًا، حيث أزاح يده عنه على الفور، ثم فرّ هاربًا.

مسلسل لام شمسية

أبطال مسلسل لام شمسية

لام شمسية هو مسلسل درامي ينتمي لنوعية الأعمال القصيرة المكونة من 15 حلقة، وهو من بطولة أمينة خليل، أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي، ثراء جبيل، صفاء الطوخي، ياسمينا العبد، إلى جانب مجموعة من الأطفال، وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي.

قصة مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية تدور أحداثه عن قضية التعدي على الأطفال، وهي واحدة من القضايا التي أثارت اهتمام الرأي العام في السنوات الأخيرة، ويُعرض الموضوع من خلال إطار درامي توعوي حيث يُسلط الضوء على أبعاده الاجتماعية والإنسانية.

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