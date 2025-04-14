سيرين عبد النور تواجه تصرفًا مفاجئًا في حفلها بالأردن وتثير ضجة على مواقع التواصل

انتشر خلال الساعات القليلة الماضية فيديو للفنانة اللبنانية سيرين عبد النور من آخر حفلاتها بالأردن، حيث أثار هذا الفيديو ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي. في الفيديو الذي رصده الموجز، ظهر حادث مفاجئ عندما اقتحم أحد المعجبين المسرح أثناء أداء سيرين عبد النور لأغنيتها.

وتوقفت الفنانة سيرين عبد النور عن الغناء، ووصفته بالتصرف "الانتحاري"، مطالبة من رجال الأمن التدخل والتقاط صور تذكارية معه.

سيرين عبد النور

ردود فعل واسعة على فيديو سيرين عبد النور

الجدل حول هذا الموقف دفع العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى التفاعل مع فيديو سيرين عبدالنور، حيث سرعان ما انتشر بشكل كبير عبر منصات مختلفة.

هذا الموقف لاقى العديد من الآراء المتباينة، ما بين مؤيد للرد الحازم من قبل سيرين ضد تصرف المعجب، وبين من اعتبر أن الحادث كان مفاجئًا وغير متوقع.

سيرين عبد النور تتحدث عن مسلسلها الجديد "المشتبه الرابع"

في سياق آخر، تحدثت الفنانة سيرين عبد النور عن مسلسلها الجديد "المشتبه الرابع"، الذي تشارك في بطولته إلى جانب الفنانة هيفاء وهبي.

وكشفت سيرين في لقاء مع "ET بالعربي" عن سعادتها الكبيرة عندما علمت بوجود هيفاء في العمل، قائلةً: "لما عرفت أن هيفاء وهبي موجودة في العمل، سعدت كثيرًا، وشعرت بحماسة أكبر حتى أركز على العمل."

سيرين عبد النور

التنافس بين سيرين و هيفاء: "الجمهور هو الأهم"

وعن التنافس مع هيفاء وهبي في المسلسل، أكدت سيرين أنها تعتبر التنافس أمرًا طبيعيًا بين الفنانين، خاصة عندما يكون لدى الشخص ثقة بنفسه.

وأضافت: "لما يكون إنسان عنده ثقة في نفسه، بالعكس يفرح أن أمامه شخص ينافسه بالشخصية، والشكل، بالعكس هذا شيء جيد. في النهاية، كل ما نريده هو أن يكون الجمهور سعيدًا."

علاقة سيرين بهيفاء: "لا مكان للخلافات"

وأشارت سيرين إلى أنها لا تؤمن بالخلافات بين الزملاء في المجال الفني، وقالت: "أبدًا، أنا إنسانة مسالمة ومع الوقت أصبحت مسالمة أكثر، أعتقد أن الجمهور يعرف هذا الشيء، أنا أقوم بعملي وأركز عليه وأفتح صفحات جديدة دائمًا، لأنني أريد أن أظل في مناخ به سلام."

كما أكدت على أن هيفاء وهبي هي شخص طيب ومحترم ولديها ثقة كبيرة في نفسها وحضور قوي، مشيرة إلى أنه لا توجد أي نية للخلاف بينهما.



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