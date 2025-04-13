سيرين عبد النور تحتفل بعيد السعف وتنضم لمسلسل جديد

في أجواء عائلية دافئة، شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور متابعيها عبر "إنستجرام" صوراً توثّق احتفالها مع أسرتها بـ"عيد السعف"، المعروف بـ"أحد الشعانين"، وهو مناسبة مسيحية تُخلّد ذكرى دخول السيد المسيح إلى القدس، وظهرت عبد النور برفقة زوجها فريد رحمة وأبنائهما وسط أجواء من البهجة والروحانية، ويرصد الموجز تفاصيل الصور.

عيد السعف بطقوسه ومعانيه

علّقت سيرين عبد النور على الصور قائلة: "أحد شعانين مبارك.. الكلمة تعبير عن الاحتفال بذكرى دخول السيد المسيح إلى مدينة القدس، وهي مأخوذة من الأصل العبراني 'هوشيع-نا'، وتعني 'يا رب خلّصنا'، وأصبح اللفظ يُستخدم للتعبير عن الفرح والترحيب."

وقد لاقت الصور تفاعلاً واسعاً من متابعيها الذين هنأوها بالمناسبة وتمنّوا لها ولعائلتها دوام السعادة والسلام.

انضمام سيرين عبد النور لمسلسل "المشتبه الرابع"

بعيداً عن الأجواء العائلية، تشارك سيرين عبد النور في عمل درامي جديد يحمل اسم "المشتبه الرابع"، إلى جانب الفنانة هيفاء وهبي ويوسف الخال، ومن تأليف مينا دكران وإخراج ليث الربايعة.

وجرى الإعلان عن انضمامها خلال احتفالية ضخمة أُقيمت في أحد فنادق بيروت، بحضور عدد كبير من وسائل الإعلام. وأعربت سيرين عن سعادتها بالمشاركة في هذا المشروع الذي يُصنّف ضمن أعمال الأكشن والتشويق، ويُنتج وفقاً لأحدث التقنيات العالمية، ومن المقرر الإعلان عن باقي طاقم العمل قريباً.

نجاح سابق مع النسيان والتحديات الشخصية

وكان آخر ظهور درامي لسيرين في مسلسل "النسيان" عام 2024، والذي عُرض عبر منصة برايم، تدور أحداث العمل حول امرأة تفقد أولادها، وهو ما شكّل تحدياً كبيراً للفنانة، خاصة بعد وفاة والدتها بفترة قصيرة.

آخر الأخبار الفنية والأعمال الغنائية

رغم تركيزها على التمثيل في الفترة الأخيرة، لم تغب سيرين عن الساحة الغنائية طويلاً، وكانت من أبرز المشاركات في أعمال "كرافت ميديا"، التي طرحت مؤخراً أغنية "سمع هس" من فيلم "البيت الروبي"، وأغنية "أوووه" التي غنّاها أحمد حلمي ضمن مسرحية "ميمو".

سيرين عبد النور.. حضور فني وعائلي متوازن

بهذا التوازن بين حياتها العائلية والمهنية، تواصل سيرين عبد النور فرض حضورها القوي على الساحة الفنية العربية. من مشاركتها في أدوار درامية قوية إلى حرصها على التفاعل الإنساني مع جمهورها، تثبت أنها فنانة متعددة الجوانب، تجمع بين الموهبة والدفء الإنساني.

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