سيني جونة يعود بفرص ذهبية لصناع السينما العرب.. جوائز ضخمة وأفلام نحو العالمية

أعلن مهرجان الجونة السينمائي المستمر بدعم صناعة السينما العربية، أعلن المهرجان عن فتح باب التقديم للدورة الثامنة من منصة "سيني جونة"، لدعم إنتاج الأفلام، التي ستُقام في أكتوبر 2025، المنصة التي كانت ولا تزال رافدًا هامًا لمشروعات سينمائية واعدة، تعود هذا العام بمزيد من الطموحات والفرص، مع رصد جوائز كبيرة وتوسيع دائرة الدعم الفني والإنتاجي، وسط توقعات بإقبال واسع من صناع السينما في العالم العربي.

يرصد الموجز تفاصيل الدورة الجديدة من مهرجان الجونة السينمائي فيما يلي

مهرجان الجونة السينمائي

مواعيد التقديم وشروط المشاركة في مهرجان الجونة السينمائي

حددت إدارة مهرجان الجونة السينمائي يوم 15 يوليو 2025 كآخر موعد لتقديم المشاريع في مرحلة التطوير، فيما سيكون الأول من أغسطس 2025 هو الموعد النهائي لتقديم الأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج.

ويُشترط أن تمتلك المشروعات المقدّمة رؤية فنية واضحة وخطة إنتاجية قابلة للتنفيذ، حيث تُقيّم الأعمال بناءً على عناصر إبداعية وفنية ومالية.

نجاحات سابقة تؤكد جدوى المشاركة

شهدت الدورة السابعة من "سيني جونة" اختيار 13 مشروعًا في مرحلة التطوير و8 أفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج، وبلغت قيمة الجوائز التي رُصدت لها ما يقارب 400 ألف دولار أمريكي، مقدّمة من المهرجان وشركائه ورعاته.

هذه الجوائز ساهمت في دعم مشروعات طموحة، بعضها شق طريقه بنجاح إلى مهرجانات عالمية مرموقة.

لجنة تحكيم بخبرات عربية ودولية

تألّفت لجنة تحكيم الدورة الماضية من المخرج والمنتج السوداني أمجد أبو العلاء، وخبيرة صناعة السينما ناديا دريستي، مؤسِّسة "لوكارنو برو" في سويسرا، بالإضافة إلى المديرة الفنية لأيام قرطاج السينمائية لمياء قيقة، ما أضفى على عملية الاختيار طابعًا مهنيًا وتنوعًا في الرؤى.

مهرجان الجونة السينمائي

جوائز مشرفة لمشروعات عربية مميزة

نال مشروع "أسياد الجمال والسحر" للمخرج المصري جاد شاهين جائزة أفضل مشروع في مرحلة التطوير، بينما حصد فيلم "والدي والقذافي" للمخرجة جيهان جائزة أفضل فيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج، وهو ما يعكس اهتمام المنصة بمشروعات تتناول قضايا إنسانية وسياسية بروح سينمائية مبتكرة.

منصة أطلقت مشروعات نحو العالمية

منذ انطلاقتها، شكّلت "سيني جونة" بوابة للعديد من الأعمال العربية المميزة نحو المنصات العالمية، من أبرز هذه الأعمال:

• "يوم الدين" لأبو بكر شوقي الذي نافس في مهرجان كان 2018 وفاز بجائزة فرنسوا شاليه.

• "سعاد" لأيتن أمين الذي اختير لمهرجان كان 2020 ثم عُرض في برلين 2021.

• "يوم أضعتُ ظلّي" لسؤدد كعدان الذي نال جائزة "أسد المستقبل" في فينيسيا 2018.

• "وداعًا جوليا" لمحمد كردفاني الذي فاز بجائزة الحريات في قسم "نظرة ما" بمهرجان كان.

إنجازات 2024 تؤكد ريادة المنصة

شهد عام 2024 بروز عدة أعمال مميزة انطلقت من "سيني جونة"، من بينها:

• "رفعت عيني للسما" لندى رياض وأيمن الأمير، الحائز على جائزة أفضل وثائقي في مهرجان كان.

• "أجورا" لعلاء الدين سليم، الفائز بجائزة الفهد الأخضر في لوكارنو.

• "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" لخالد منصور، الذي عُرض في فينيسيا والبحر الأحمر وقرطاج.

ومؤخرًا، تم الإعلان عن اختيار فيلم "عائشة لا تستطيع الطيران" للمخرج مراد مصطفى للمشاركة في مسابقة "نظرة ما" بمهرجان كان 2025، ما يعزز من مصداقية وتأثير هذه المنصة على الساحة السينمائية.

رؤية واضحة من إدارة المهرجان

أعرب عمرو منسي، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي لمهرجان الجونة، عن فخره بثمرة العمل المستمر، مؤكدًا أن دعم السينما العربية كان ولا يزال هدفًا أساسيًا منذ التأسيس، وأن وصول مشروعات المنصة إلى كبرى المهرجانات العالمية يعكس نجاح الاستراتيجية المعتمدة.

إقبال متزايد على المشاركة بمهرجان الجونة



من جانبه، صرّح أحمد شوقي، رئيس "سيني جونة"، أن عدد المشروعات التي تقدمت في الدورة السابقة تجاوز 240 مشروعًا عربيًا، ما يُعد مؤشرًا قويًا على الثقة المتزايدة من صناع السينما العرب في المنصة وما تقدمه من فرص فنية وتقنية ومادية.

موعد الدورة الجديدة لمهرجان الجونة

تُعقد الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025 بمدينة الجونة، وسط تطلعات كبيرة لمشاركة نوعية ومثمرة في فعاليات المهرجان ومنصته الإنتاجية الرائدة "سيني جونة".

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