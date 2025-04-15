الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر تفتتح مركز التوظيف الفرنكوفوني + CEF.. صور

افتتحت الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر،برئاسة الدكتور محمد رشدي، اليوم الثلاثاء، مركز التوظيف الفرنكوفوني +CEF، وذلك بحضور جان- نويل باليو، المدير اإلقليمي للوكالة الجامعية للفرنكفونية بالشرق الأوسط، بصفتها عضو شبكة الوكالة الجامعية للفرنكوفونية AUF.

افتتاح مركز التوظيف الفرنكوفوني

وتخطو الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر بهذا الافتتاح خطوة مهمة في دعم طلابها وتأهيلهم لسوق العمل. ويُعد مركز قابلية التوظيف الفرنكوفوني +(CEF ) محو ًرا عمليًا لمبادرة AUF الهادفة إلى تعزيز قابلية تشغيل الخريجين الشباب وتعزيز إدماجهم في سوق العمل من خلال تقديم مجموعة من الخدمات المتكاملة، موزعة على أربعة محاور رئيسية:

الإرشاد والتوجيه المهني

دورات تدريبية لتنمية المهارات الشخصية

تقديم شهادات مهنية معتمدة

دعم المشاريع الناشئة

افتتاح مركز التوظيف الفرنكوفوني

وذكرت الجامعة في بيان صحفي حصل الموجز على نسخة منه، تُقدَّم هذه الخدمات بثلاث لغات: الفرنسية، اإلنجليزية، والعربية، بما يضمن تلبية احتياجات طلاب من مختلف التخصصات والخلفيات الثقافية واللغوية.

ومن خًلال هذه الخدمات ذات الطابع المهني، ستمكن الجامعة الفرنسية في مصر طلابها من الاستفادة بشكل خاص من شبكة الوكالة الجامعية للفرنكوفونية، التي تشمل أكثر من ألف مؤسسة للتعليم العالي ومركز بحثي موزعة على 120 دولة.

افتتاح مركز التوظيف الفرنكوفوني

ماهي الوكالة الجامعية للفرنكوفونية؟

تُعدّ الوكالة الجامعية للفرنكوفونية، التي تأسست عام ،1961 واحدة من أكبر الشبكات الجامعية على مستوى العالم، والذراع التنفيذي للفرنكوفونية في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي.

تنطلق الوكالة في عملها من رؤية تقوم على تعزيز التنمية من خًلال المعرفة، مع مراعاة التنوع الثقافي واللغوي والعلمي.

وتعمل AUF على دعم فرنكوفونية جامعية قائمة على الابتكار والتضامن، ومتفاعلة مع العالم المهني وتطوراته.

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