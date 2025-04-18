قرارات هامة بشأن أزمة أطباء الامتياز.. تفاصيل اجتماع مجلس كلية طب قصر العيني

ترأس الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، اجتماع مجلس الكلية الشهري، بحضور وكلاء الكلية، نواب المدير التنفيذي للمستشفيات، مستشاري العميد، رؤساء الأقسام، ممثلي أعضاء هيئة التدريس، والسيد أمين الكلية، لمناقشة عدد من الموضوعات التعليمية، البحثية، والخدمية الخاصة بالكلية.

د. حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني

واستهل عميد الكلية الاجتماع بتهنئة أسرة الكلية والجامعة باحتفاظ جامعة القاهرة بمكانتها ضمن أفضل 300 جامعة عالميًا وفق تصنيف QS من بين أكثر من 30 ألف جامعة.وفي هذا السياق اشار عميد الكلية الي وضع آليات قصيرة المدي لتعزيز التصنيف الدولي للكليه ،كونها إحدي الاذرع الاكاديميه الهامة تحت مظلة جامعة القاهرة في التصنيفات الدولية٠

وأكد أنه إطار وضع إستراتيجية بحثية جديدة للكلية تم إعداد خطة بالأولويات البحثية للأقسام المختلفة و تحديد مؤشرات الإنجاز لهذة الخطة مع الأخذ فى الاعتبار فرص التمويل الداخلية والخارجية سواء محلية أو دولية

كما هنأ صلاح أسرة الكلية بمناسبة مرور 198 عامًا على تأسيس كلية طب قصر العيني، أول مدرسة للطب في مصر، والتي تأسست في 18 مارس 1827، وهو التاريخ الذي يتزامن مع الاحتفال بـ"يوم الطبيب المصري"، تأكيدًا على دور الكلية الريادي في مسيرة الطب المصري.

اجتماع مجلس إدارة كلية طب قصر العيني

استحداث مسار طبي باللغة الفرنسية بكلية طب قصر العيني

ويستعرض الموجز خلال هذا التقرير تفاصيل الاجتماع.

وأشار المجلس في جلسته إلى الحدث التاريخي المتمثل في انعقاد ملتقى الجامعات المصرية والفرنسية بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأعلن عميد الكلية عن استحداث مسار طبي باللغة الفرنسية داخل الكلية اعتبارًا من العام الدراسي 2025-2026.

واستعرض المجلس نتائج لقاء وزير التعليم العالي بالسيدة إيكاترينا زاهارييفا، مفوضة الاتحاد الأوروبي للبحث والابتكار، الذي عُقد في مقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل، لمناقشة التعاون في مجالات البحث العلمي، دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

اجتماع مجلس إدارة كلية طب قصر العيني

وفي هذا السياق، ثمن عميد الكليه علي جهود الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى فى توطيد العلاقات بين مصر والاتحاد الأوربى فى مجالات البحث العلمى والابتكار وأشار إلى مشاركة الأستاذ الدكتور عبد الحميد الزهيري، أستاذ الأنف والأذن المتفرغ ومستشار العميد للابتكار، والمفوض الرئيسي لمصر فى برنامج "هورايزين أوروبا" بالاتحاد الأوروبي فى المباحثات مع الشركاء الأوربيين، حيث وقّع بالأحرف الأولى اتفاقية شراكة بين مصر والبرنامج، تتيح لمصر التمتع بكافة امتيازات الشراكة الأوروبية حتى قبل التوقيع النهائي المقرر في نوفمبر 2025. وأكد الزهيري خلال عرضه للشراكة داخل قاعة المجلس أن الاتفاق سيُعزز فرص الباحثين المصريين في المشاركة بالمشروعات الأوروبية، خاصةً في مجال البحث الطبي والابتكار، كما يُعظم الشراكات البحثية مع دول الاتحاد الأوروبي

اجتماع مجلس إدارة كلية طب قصر العيني

تطبيق البرنامج الإلزامي لأطباء الامتياز بقصر العيني

وخلال الجلسة شدد الدكتور حسام صلاح على الالتزام الكامل بتطبيق البرنامج الإلزامي لأطباء الامتياز، وفقًا للائحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2506 بتاريخ 27/9/2023، والذي يقضي بالتدريب لمدة عامين بعد خمس سنوات دراسية. وأكد على ضرورة التزام أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالبرنامج وفق اللوائح المنظمة، وضرورة الالتزام بجداول التدريب، موضحًا أن الهدف من النظام الجديد (2+5) هو تخريج طبيب مؤهل لممارسة المهنة باحترافية بعد انتهاء فترة التدريب.

اجتماع مجلس إدارة كلية طب قصر العيني

واشار عميد كلية طب قصر العيني الي ان ما تحقق من جهود داخل مستشفيات قصر العيني خلال فترة عيد الفطر المبارك يعكس روح الالتزام والتفاني من جميع الفرق الطبية والإدارية، مشرآ الي استقبال المستشفيات الي اكثر من 25000 مريض خلال ايام العيد، دليلآ على أن مستشفيات قصر العيني تواصل دورها الوطني والمهني بكفاءة واقتدار."

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