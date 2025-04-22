الحالة المرورية اليوم الثلاثاء 22-4-2025 في القاهرة والجيزة

الحالة المرورية اليوم.. سيطر الزحام المروري والتكدس في حركة السيارات علي الحالة المرورية اليوم الثلاثاء، 22 أبريل 2025، بكافة الطرق والمحاور، والميادين الرئيسية و الطرق السريعة، والطريق الدائري، وسط انتشار أمني مكثف لتأمين حركة سير المركبات.

ينشر “الموجز” خلال التقرير التالي خريطة الحالة المرورية، اليوم الثلاثاء، في شوارع وميادين محافظتى القاهرة والجيزة، والمحاور الرابطة بين المحافظات سواء الطرق السريعة أو الصحراوية والزراعية.

الحالة المرورية اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025

شهدت محافظتي القاهرة والجيزة الآن والمحاور الرابطة بين المحافظات سواء الطرق السريعة أو الصحراوية أو الزراعية تكدسًا مروريًا، وسط تكثيف الإدارة العامة للمرور جهودها، تسهيلًا على المواطنين لتجنب الازدحامات المرورية.

الحالة المرورية

الحالة المرورية اليوم بالقاهرة

وشهدت الحالة المرورية بمحافظة القاهرة، اليوم الثلاثاء، زحامًا مروريًا بالميادين والمحاور العامة، وسط تواجد أمنى في معظم الميادين الرئيسية.

وشهد شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر تكدسًا مروريًا حتى منطقة الزاوية الحمراء، وهناك كثافة نسبية عند منطقة “الوايلي” وصولاً لكوبري الساحل والأميرية والكورنيش من المظلات إلى وسط البلد كثافات مرورية بسيطة ومتقطعة، والمتجة إلى المؤسسة سيجد سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات عند المظلات.

أما كوبري أكتوبر فقد شهد حالة من الكثافة المرورية العالية وكذلك شارع رمسيس فيما تقل هذه الكثافة تدريجياً إلى أن نصل إلى منتصف كوبري غمرة، كما يشهد كوبري 15 مايو للمتجهين إلى حي المهندسين كثافة مرورية.

الحالة المرورية اليوم بالجيزة

وفيما يتعلق بـ الحالة المرورية بمحافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء، فشهدت تكدسًا في حركة سير السيارات، كما شهد شارع الهرم الرئيسى تباطؤ فى حركة السيارات.

فيما شهد محور 26 يوليو والطريق الدائرى وطريق الأتوستراد وشارع البحر الأعظم وصولا لشارع النيل السياحي انتظام في حركة سير السيارات.

وظهرت كثافات بمنطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين حتى الطالبية، وكثافات عالية للمتجه إلى كوبرى الجيزة المعدنى وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، كما ظهرت كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وإمبابة.

الحالة المرورية

سيارات الإغاثة المرورية

وفي السياق ذاته، وظفت الإدارة العامة للمرور سيارات الإغاثة المرورية، على جميع أقسام الطرق، لمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو تعرضت لحوادث من خلال الرقم 01221110000، في معظم الشوارع والميادين، والطريق الدائري، ومحور 26 يوليو، وميدان التحرير، ومنطقتي مدينة نصر ومصر الجديدة.

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