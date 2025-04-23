الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أون لاين خطوة بخطوة

يبحث العديد من المواطنين عن كيفية دفع فاتورة التليفون الأرضي 2025، عن طريق الدخول على موقع المصرية للاتصالات، حيث أتاحت شركة WE خاصية الدفع أون لاين للتسهيل على المستخدمين والتقليل من فرص قطع خدمة اتليفون الارضي وابتعرض الى دفع غرامة مالية بسبب التأخير.

يعد التليفون الأرضي من أهم وسائل الاتصال التي يعتمد عليها الكثير من المواطنين في مصر، ولذا يقدم الموجز طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وكيفية دفعها .

فاتوره التليفون الأرضي

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي

للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2025، قم بزيارة الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات واتباع الخطوات الآتية.

1- زيارة الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات WE من هنا

2- اختر «الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي».

3- ادخل على «بيانات التليفون الأرضي»: اكتب الرقم الخاص بك متبوعًا بكود المحافظة.

4- انقر على «إظهار الفاتورة»: سيظهر لك قيمة سداد الفاتورة والمبلغ المستحق.

5- خيارات الدفع: يمكنك من خلالها اختيار الطريقة الأنسب للدفع من خلال فوري، منافذ البريد المصري، أو التوجه إلى أقرب أحد الفروع لشركة WE.

موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي 2025

بحسب ما أعلنت الشركة المصرية للاتصالات تبدأ عمليات دفع فواتير التليفون الأرضي في بداية الشهر، على أن يتم دفع فاتورة التليفون الأرضي يوم 1 من الشهر ذاته، وتستمر عملية الدفع إلى يوم 20 في الشهر.

خطوات دفع فاتورة التليفون الأرضي من انستا باي

في ظل تدخل التكنولوجيا في مختلف جوانب الحياة، سعت الحكومة المصرية للتسهيل على المواطنين في العديد من الخدمات من خلال توفيرها إلكترونيًا سواء بالدفع أو الاستعلام أو الاستخراج أو الحجز وغيرها، ويمكن للمواطنين الآن دفع فاتورة التليفون الأرضي من خلال تطبيق «انستا باي» من خلال اتباع الخطوات الآتية.

1- بعد تنزيل تطبيق «انستا باي» على الهاتف المحمول.

2- اضغط على «دفع الفواتير».

3- اختر نوع الخدمة «اتصالات، كهرباء، مياه، شحن...».

4- اضغط على الشركة التابع لها.

5- ادخل تفاصيل الفاتورة والبيانات المرغوب فيها.

6- اضغط على «التالي» ليتم عرض مبلغ الفاتورة.

7- ادخل الرقم السري للإطلاع على قيمة الفاتورة وسيقوم انستا باي بالدفع.

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