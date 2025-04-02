استعلام فاتورة التليفون الأرضي.. اعرف الخطوات أون لاين

استعلام فاتورة التليفون الأرضي.. أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن إتاحة خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر إبريل 2025، حيث يمكن للمشتركين معرفة قيمة الفاتورة وسدادها من خلال عدة وسائل إلكترونية ومنافذ الدفع المختلفة.

وتتيح الشركة استعلام فاتورة التليفون الأرضي عبر موقعها الرسمي، من خلال إدخال كود المحافظة ورقم الهاتف، مما يسهل على العملاء متابعة استهلاكهم الشهري وسداد المستحقات في الوقت المحدد.

استعلام فاتورة التليفون الأرضي

الموجز ينقل لكم تفاصيل كيفية استعلام فاتورة التليفون الأرضي، إذ تصدر فواتير التليفون الأرضي بشكل ربع سنوي، حيث يتم منح المشتركين فترة سماح قبل فرض غرامات التأخير أو تحويل الخدمة إلى الاستقبال فقط.

ويمكن استعلام فاتورة التليفون الأرضي وسداد الفاتورة من خلال ماكينات الدفع الإلكتروني، أو عبر المحافظ الإلكترونية، أو من خلال فروع الشركة ومكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

وأكدت الشركة أن هذه التسهيلات تأتي في إطار حرصها على تطوير خدماتها وتحسين تجربة العملاء، مشيرة إلى أهمية سداد الفواتير في المواعيد المحددة لتجنب انقطاع الخدمة، كما دعت المشتركين إلى التأكد من البيانات المسجلة والاستفادة من الخدمات الرقمية لتوفير الوقت والجهد.

ويمكن للمواطنين متابعة موقع الشركة الرسمي أو التواصل مع خدمة العملاء لمعرفة تفاصيل الفاتورة، والاستفادة من العروض والخصومات المتاحة لبعض الفئات، وفقًا للسياسات المعلنة من قبل الشركة.

رابط استعلام فاتورة التليفون الأرضي عن شهر إبريل 2025

ويمكن معرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي عن طريق الاستعلام من خلال التليفون الأرضي بالرقم المختصر 19777، ويمكن الاستعلام أيضًا عبر موقع الشركة علي الانترنت بالدخول المباشر عبر الرابط التالي: رابط الاستعلام على فاتورة التليفون الأرضي بالرقم.

فترة السماح لسداد فاتورة إبريل

استعلام فاتورة التليفون الأرضي.. تختلف فترة السماح لسداد فانورة التليفون الأرضي حسب نظام الاشتراك كما يلي:

في النظام الشهري تستمر فترة السماح من اليوم 15 إبريل 2025، وتستمر حتى يوم 4 من الشهر المقبل.

وفي النظام ربع سنوي تقوم الشركة بتحويل الخط إلي خدمة الاستقبال فقط فور انتهاء فترة السماح، ويتم قطع الخدمة بداية من منتصف مايو في حال عدم السداد.

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي

توجد العديد من الطرق لسداد فواتير التليفون الأرضي كما يلي:

الدفع عبر السنترالات التابعة للشركة المصرية للاتصالات WE.

الدفع من خلال ماكينات ATM لبنكي الأهلي المصري والتجاري الدولي.

الدفع الإلكتروني مباشرة على موقع شركة WE.

الدفع في مكاتب البريد أو عبر خدمة فودافون كاش.

الدفع عبر خدمة ممكن، أو خدمة مصاري، أو خدمة سداد.

الدفع من خلال خدمة أمان، أو خدمة خدماتي، أو عبر خدمة Bee.

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