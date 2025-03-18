استعلام فاتورة التليفون الارضي.. اعرف الخطوات وطرق السداد أون لاين

استعلام فاتورة التليفون الارضي لشهر مارس.. من الممكن دفع فواتير التليفون الأرضي، لشهر مارس الجاري، من خلال الدخول على موقع المصرية للإتصالات، حيث وفرت شركة WE خاصية الدفع أون لاين بهدف التسهيل على المستخدمين والتقليل من فرص قطع الخدمة وفرض الغرامة المالية.

وهذا ما يعرضه لكم موقع الموجز فيما يلي حول استعلام فاتورة التليفون الارضي.

استعلام فاتورة التليفون الارضي

استعلام فاتورة التليفون الارضي

استعلام فاتورة التليفون الارضي لشهر مارس في العام الحالي 2025

للإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2025، قم بزيارة الموقع الرسمي للشركة المصرية للإتصالات وقم باتباع الخطوات التالية:

1- في البداية قم بزيارة الموقع الرسمي للشركة المصرية للإتصالات WE.

2- ثم اختر «الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي».

3- وبعدها أدخل على «بيانات التليفون الأرضي»: اكتب الرقم الخاص بك متبوعًا بكود المحافظة.

4- وبعد ذلك انقر على «إظهار الفاتورة»: سيظهر لك قيمة سداد الفاتورة والمبلغ المستحق.

5- والآن ننتقل لخيارات الدفع: يمكنك عن طريقها اختيار الطريقة الأنسب للدفع عن طريق فوري، منافذ البريد المصري، أو التوجه إلى أقرب أحد الفروع لشركة WE.

متى يتم دفع فاتورة التليفون الأرضي

بحسب ما كشفت الشركة المصرية للإتصالات تبدأ عمليات دفع فواتير التليفون الأرضي في بداية الشهر، وعلى أن يتم دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر مارس 2025 يوم 1 من الشهر ذاته، وتستمر عملية الدفع حتى يوم 20 في الشهر.

طريقة دفع فاتورة التليفون الأرضي من انستا باي

مع تدخل التكنولوجيا في جميع جوانب الحياة، سعت الحكومة المصرية للتسهيل على المواطنين في الكثير من الخدمات عن طريق إتاحتها إلكترونيًا سواء بالدفع أو الاستعلام أو الاستخراج أو الحجز وغيرها، ومن الممكن للمواطنين الآن دفع فاتورة التليفون الأرضي عن طريق تطبيق «انستا باي» من خلال اتباع الخطوات التالية:

1- أولا بعد تحميل تطبيق «انستا باي» على الهاتف المحمول.

2- ثم اضغط على «دفع الفواتير».

3- وبعد ذلك اختر نوع الخدمة «اتصالات، كهرباء، مياه، شحن...».

4- وبعدها اضغط على الشركة التابع لها.

5- وفي هذه الخطوة ادخل تفاصيل الفاتورة والبيانات المرغوب فيها.

6- والآن اضغط على «التالي» ليتم عرض مبلغ الفاتورة.

7- وأخيراً أدخل الرقم السري للإطلاع على قيمة الفاتورة وسوف يقوم انستا باي بالدفع.

استعلام فاتورة التليفون الارضي

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