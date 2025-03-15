خطوات معرفة ارقام التليفون المسجلة بالرقم القومي الخاص

إمكانية الاستعلام عن الخطوط المسجلة بسهولة.. أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن توفير خدمة "أرقامي" عبر تطبيق My NTRA، والتي تتيح للمستخدمين معرفة عدد خطوط الهاتف المسجلة بأرقامهم القومية لدى شركات الاتصالات المختلفة، ويستعرض الموجز تفاصيل وطريقة البحث.

خطوات الاستعلام عن الخطوط المسجلة



في حال اكتشاف وجود أكثر من خط مسجل بنفس الرقم القومي، يجب على المستخدم اتباع الخطوات التالية:

1. التوجه إلى أحد فروع أو منافذ البيع الخاصة بشركة الاتصالات التي يستخدمها.



2. تقديم بطاقة الرقم القومي الأصلية سارية المفعول أو جواز السفر الساري للأجانب.



3. طلب كشف بالخطوط المسجلة باسم المستخدم والتي لم يكن على علم بها.



4. اتخاذ القرار المناسب بشأن هذه الخطوط، سواء بإعادة تسجيلها باسمه أو إلغائها لحماية حقوقه.

أهمية الخدمة لحماية بيانات المستخدمين



تأتي هذه الخدمة في إطار جهود الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتعزيز أمان المستخدمين، ومنع عمليات الاحتيال التي قد تتم باستخدام خطوط مسجلة بأسماء أشخاص دون علمهم. كما تساعد هذه الخطوة في تنظيم سوق الاتصالات وضمان عدم استغلال البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة.

تحذير من استخدام الخطوط غير المعلومة



يشدد الجهاز على ضرورة مراجعة جميع الخطوط المسجلة بأسماء المستخدمين، حيث إن امتلاك خطوط غير معلومة قد يعرض أصحابها لمشكلات قانونية أو استخدامات غير شرعية لذا يُنصح الجميع بالتحقق من بياناتهم عبر الخدمة المتاحة على التطبيق الرسمي للجهاز.

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