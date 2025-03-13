كيفية استخراج التوكيل الرسمي بهاتفك المحمول.. الطريقة والخطوات

كيفية استخراج التوكيل الرسمي بهاتفك المحمول، يحتاج الكثير من المواطنين لاستخراج توكيلات رسمية، بسهولة وسرعة، حتي يستطيع الشخص تنفيذ التصرفات القانونية، ويستعرض الموجز في التقرير التالي طريقة وكيفية استخراج التوكيل الرسمي بواسطة الهاتف المحمول وفي ثوان.

أولًا: شروط استخراج التوكيل

كيفية استخراج التوكيل الرسمي بهاتفك المحمول، يمكن للمواطنين استخراج التوكيلات عبر بوابة مصر الرقمية، ولكن يجب أن تتوفر هذه الأمور:

- صلاحية بطاقة الرقم القومي للطرفين، قم قم بالدخول لبوابة مصر الرقمية وقم بالتالي:

- إدخال بيانات الطرف الثاني، يجب مراعاة الدقة، وخاصة لو كان محاميًا.

- إحضار المستندات الداعمة، مثل التوكيل السابق، السجل التجاري، قرار الوصاية، أو شهادة ميلاد.

بوابة مصر الرقمية

ما هي خدمات التوثيق المتاحة عبر بوابة مصر الرقمية؟

وتوفر البوابة عدد من الخدمات وهي كالتالي:

- الاستعلام عن سريان محرر مميكن.

- طلب شهادة من محرر عرفي مصدق.

- تحرير إقرار رسمي أو إقرار تصحيح موثق.

- تحرير توكيل رسمي شامل بنوك أو عام.

- تحرير توكيل في الأمور الزوجية.

- تحرير توكيل عام في القضايا.

- طلب صورة رسمية من محرر مميكن.

ما هي المستندات المطلوبة لتحرير التوكيل الرسمي

- بطاقة الرقم القومي للطرف الأول الموكل، وكذلك الرقم القومي لجميع الأطراف المشاركين في التوكيل.

خطوات الحصول على التوكيل الرسمي عبر بوابة مصر الرقمية

- تسجيل الدخول عبر بوابة مصر الرقمية، أو إنشاء حساب جديد إن لم يكن لديك حساب مسبقا.

- اختيار خدمات التوثيق، ثم تحديد المحافظة والحي والعنوان.

- إدخال بيانات الطرف الثاني، وإذا كان محاميا، يجب تحديد مربع محامي وإدخال الرقم القومي ورقم المصنع.

- الموافقة على الشروط والأحكام، ثم إتمام الطلب.

إجراءات استخراج التوكيل الرسمي عبر بوابة مصر الرقمية

- زيارة بوابة مصر الرقمية واختيار خدمات التوثيق.

- الضغط على تحرير توكيل عام رسمي ثم ابدأ الخدمة.

- إدخال البيانات الشخصية المطلوبة.

- تحديد نوع التوكيل والعنوان، ثم اختيار المكتب الأقرب لاستلام التوكيل.

- تحديد الموعد المناسب لاستلام التوكيل، ثم مراجعة ملخص الطلب والتكلفة.

- سداد الرسوم إلكترونيا تتراوح بين 55 و70 جنيها عبر بطاقة الائتمان أو المحفظة الإلكترونية.

- حفظ كود السداد وطباعة الطلب لتقديمه عند الاستلام.

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