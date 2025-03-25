استعلام فاتورة التليفون الأرضي وأماكن الدفع والغرامة

يرغب المواطنين شهريا فى استعلام عن فاتورة التليفون الارضى من أجل معرفة سعر الاستهلاك ودفع الفواتير المستحقة، تجنبا للعقوبات المقررة، أو رفع الخدمة، وفيما يلي يعرض الموجز كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي.

موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي

تفرض الشركة المصرية للاتصالات غرامة تأخير على فاتورة التلفون الأرضى المشتركين تصل نسبتها 1.5% من قيمة الفاتورة، بحد أدنى 10 جنيهات لكل شهر تأخير، وفي حالة استمرار التأخير لمدة 4 أشهر، يتم قطع حرارة التليفون، وفي حال تأخر السداد لمدة 7 أشهر.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم.

وخلال التقرير التالي نوضح خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم لشهر مارس ، وفقا لموقع الشركة المصرية للاتصالات، والتي تأتي على النحو التالي:

- تصفح موقع الشركة المصرية للاتصالات، من هنا.

- اكتب كود المحافظة ورقم التليفون الأرضي.

- اضغط على استعلام لمعرفة قيمة الفواتير المستحقة.

- اختر السداد الإلكتروني وإدخال بيانات الفيزا.

- أكِّد السداد بالضغط على «ادفع»، وأدخل البيانات المطلوبة.

دفع فاتورة التليفون الأرضي من إنستا باي

يمكن سداد فاتورة التليفون الأرضي من خلال تطبيق إنستا باي باتباع الخطوات التالية:

- اختيار دفع الفواتير من القائمة الرئيسية.

- حدد فواتير التليفون والإنترنت، ثم اختيار شبكة «وي».

- اكتب رقم التليفون الأرضي.

- قم بتأكيد السداد بعد ظهور قيمة الفاتورة، وإدخال الرقم السري للتطبيق.

فاتورة التليفون الارضي

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي أون لاين وكاش

توفر الشركة المصرية للاتصالات عدة طرق لسداد فاتورة التليفون الأرضي سواء من خلال الدفع أون لاين أو الدفع كاش للتسهيل على المواطنين، من خلال الطرق الآتية:

- الاتصال بالمصرية للاتصالات على الخط الساخن 19777 لمعرفة قيمة الفاتورة.

- زيارة الموقع الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات، والاستعلام عن الفاتورة وسدادها باستخدام فيزا أو ماستر كارد.

- الدفع كاش من خلال سنترالات المصرية للاتصالات المنتشرة بكل أنحاء الجمهورية.

- استخدام خدمات الدفع الإلكتروني مثل فوري ومصاري.

- السداد عبر مكاتب البريد القريبة من المواطنين.

دفع فاتورة التليفون الأرضي من إنستا باي

يمكن سداد فاتورة التليفون الأرضي من خلال تطبيق إنستا باي باتباع الخطوات التالية:

- اختيار دفع الفواتير من القائمة الرئيسية.

- حدد فواتير التليفون والإنترنت، ثم اختيار شبكة «وي».

- اكتب رقم التليفون الأرضي.

- قم بتأكيد السداد بعد ظهور قيمة الفاتورة، وإدخال الرقم السري للتطبيق.

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طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وطريقة سدادها عبر إنستاباي