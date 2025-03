يبحث العديد من العملاء عن طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، لشهر مارس 2025 و سدادها في الموعد المحدد، خاصة أن التأخير يؤدي إلى انقطاع خدمة الإنترنت المنزلي، ولذا يقدم الموجز طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالاسم والرقم.

طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

لمعرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي لشهر مارس 2025 من خلال عدة طرق سهلة: تطبيق My WE

تحميل التطبيق على الهاتف المحمول.

تسجيل الدخول بحسابك ، عرض الفاتورة المستحقة ودفعها مباشرة،

الموقع الرسمي للمصرية للاتصالات ، الدخول إلى الموقع الرسمي لـ WE.

إدخال كود المحافظة ورقم التليفون الأرضي ، الضغط على «استعلام» لعرض قيمة الفاتورة.

موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي مارس 2025



بدأت المصرية للاتصالات (WE) في تحصيل فاتورة التليفون الأرضي لشهر مارس 2025، والتي تغطي استهلاك ديسمبر 2024- يناير- فبراير 2025، وذلك اعتبارًا من 1 مارس 2025.

فترة السماح: تمتد حتى 20 مارس 2025 دون فرض غرامات تأخير.

بعد 20 مارس: يتم تحويل الخط الأرضي إلى وضع الاستقبال فقط لمدة 7 أيام.

بعد 28 مارس: يتم رفع الخدمة مؤقتًا، مما يؤدي إلى انقطاع الإنترنت المنزلي.

الاستعلام عن فاتوره التليفون الارضي بالاسم والرقم

كيفية سداد فاتورة التليفون الأرضي

يمكنك سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر مارس من خلال عدة وسائل مرنة، منها : الدفع نقدًا عبر فروع WE المنتشرة في جميع المحافظات.

استخدام خدمات الدفع الفوري مثل فوري، أمان، مصاري، بي، ممكن ، والدفع الإلكتروني باستخدام بطاقة الفيزا أو الماستر كارد عبر موقع WE أو تطبيق My WE.

السداد عبر تطبيق إنستا باي (InstaPay) بسهولة

دفع فاتورة التليفون الأرضي عبر تطبيق إنستا باي : . فتح تطبيق InstaPay واختيار «دفع الفواتير».

. تحديد «فواتير التليفون والإنترنت».

. اختيار «WE» كمزود الخدمة.

. الضغط على «دفع فاتورة التليفون الأرضي».

. إدخال رقم التليفون الأرضي، ثم الضغط على «التالي» لعرض قيمة الفاتورة ، ثم الضغط على «دفع»، ثم إدخال الرقم السري للتطبيق لإتمام المعاملة.

خطوات دفع فاتورة التليفون الأرضي أونلاين عبر موقع WE

- الدخول إلى موقع المصرية للاتصالات.

- إدخال كود المحافظة ورقم التليفون الأرضي للاستعلام عن الفاتورة.

- الضغط على «دفع فاتورة التليفون الأرضي».

- اختيار «السداد الإلكتروني» ثم الضغط على «ادفع».

- إدخال بيانات بطاقة الفيزا أو الماستر كارد لإتمام عملية الدفع.

الآن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر مارس 2025.. إليك طرق الدفع.