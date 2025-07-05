انهيار برج كهرباء شرق نفق السويس وإصابة 4 أشخاص.. تفاصيل

انهيار برج كهرباء شرق نفق السويس.. أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة، من بينهم 2 في حالة خطرة، إثر انهيار برج كهرباء عليهم بمنطقة شرق النفق بمحافظة السويس.

تلقت الأجهزة المعنية بمحافظة السويس بلاغًا يفيد بانهيار برج كهرباء ضغط عالٍ على 4 أشخاص، ما تسبب في إصابتهم بإصابات متفرقة.

انهيار برج كهرباء شرق نفق السويس

الموجز ينقل لكم تفاصيل انهيار برج كهرباء شرق نفق السويس، فعلى الفور، وجهت الجهات المختصة في محافظة السويس بانتقال رجال الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الحادث.

4 أشخاص أصيبوا بإصابات متفرقة من بينهم حالتان خطيرتان

وقال مصدر مسئول إن 4 أشخاص أصيبوا بإصابات متفرقة، من بينهم حالتان خطيرتان، مضيفًا أن الدكتور مينا فوزي، مدير مرفق الإسعاف بمحافظة السويس، وجه بدفع 3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى مجمع السويس الطبي.

وأوضح المصدر أن القيادات الأمنية والمرورية تواجدت في منطقة شرق النفق لمتابعة ملابسات الحادث، كما تم إخطار شركة الكهرباء المسؤولة عن الأبراج الكهربائية لتواجد مسؤوليها والوقوف على أسباب الحادث.

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