تفاصيل زيارة وزير الكهرباء لتفقد محطتي محولات باسوس وشبرا الخيمة

تفقد محطة محولات باسوس وشبرا الخيمة.. واصل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جولاته الميدانية إلى جميع مواقع العمل والانتاج ، وقام اليوم السبت بزيارة ميدانية مفاجئة إلى محطة محولات باسوس جهد 11/220/500 ك ف ، ومحطة توليد كهرباء شبرا الخيمة بقدرة 980 ميجاوات والتى تمثل 15,5% من اجمالي الطاقة الانتاجية لشركة القاهرة لانتاج الكهرباء طبقا لمتطلبات التشغيل الآمن للمركز القومى للتحكم فى الطاقة.

يأتي في إطار خطة العمل وتنفيذ معايير جودة التشغيل والالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين التغذية الكهربائية خلال فصل الصيف ومتابعة تغيير نمط التشغيل وتحقيق الكفاءة فى الاداء وتحسين جودة التغذية وضمان استمرارية التيار الكهربائي وزيادة الطاقات المولدة وخفض استخدام الوقود الأحفوري والحرص على الارتقاء بمستوى الخدمات والتشغيل الاقتصادي للشركات التابعة

تفقد محطة محولات باسوس وشبرا الخيمة

الموجز ينقل لكم تفاصيل زيارة وزير الكهرباء لمتابعة سير العمل والوقوف على الواقع الفعلى للتشغيل ومعدلات الاداء واستعدادات قطاعي الانتاج ونقل الكهرباء لفصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة وزيادة الأحمال.

وبدأ الدكتور محمود عصمت الجولة الميدانية بمحطة محولات باسوس التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء قطاع شبكات الجهد الفائق ، حيث تفقد مكونات المحطة وعنابرها المختلفة للمفاتيح والسكاكين ومحولاتها الرئيسية والمساعدة وكذلك مجموعات الشواحن والبطاريات والكبالين وغيرها.

زيارة وزير الكهرباء لتفقد محطة محولات باسوس وشبرا الخيمة

وشملت الجولة المخازن الملحقة وكيفية الاستفادة من المهمات واستخدامها ، موجها بمراجعة كافة الاجراءات الخاصة بتأمين عمل المحطة وخطة السلامة والصحة المهنية ومراجعة الوصلات المختلفة فى محيط المحطة والمنشآت الإدارية وأماكن تخزين المهمات وغيرها من الاجراءات لضمان السلامة واستمرارية العمل وتعظيم الفائدة، لاسيما وان محطة محولات باسوس تعمل على جهود مختلفة وتقوم بدور رئيسي فى محيطها الجغرافي.

تنفيذ اجراءات السلامة وتطبيق محددات التشغيل الجيد

وشدد على تنفيذ اجراءات السلامة وتطبيق محددات التشغيل الجيد وتأمين المناطق المحيطة بالمحطة، مشيرا الى استمرار المتابعة ومراجعة تنفيذ الملاحظات من اللجان المختصة بالوزارة.

وامتدت الزيارة الميدانية لتشمل محطة انتاج كهرباء شبرا الخيمة والتى تعد من اقدم المحطات بشركة القاهرة لانتاج الكهرباء والتى تعمل منذ عام 1984، حيث استعرض الدكتور محمود عصمت، خطة العمل ونمط التشغيل ومدى تأثير ذلك على معدلات استخدام الوقود والطاقة المنتجة، وقام بتفقد وحدات التوليد بالمحطة، وكذلك غرفة التحكم الرئيسية.

سرعة تلبية احتياجات الشبكة القومية الموحدة للكهرباء

واستمع إلى شرح تفصيلي من مسئولي التشغيل حول كفاءة عمل الوحدات وإجمالي الطاقة المولدة ومقارنة ذلك بمعدلات استهلاك الوقود، بالإضافة الى خطة الصيانة والجداول الزمنية للتنفيذ والتنسيق والربط مع مركز التحكم ومدى الاستجابة وسرعة تلبية احتياجات الشبكة القومية الموحدة للكهرباء، لاسيما فى أوقات الذروة.

زيارة وزير الكهرباء لتفقد محطة محولات باسوس وشبرا الخيمة

مواجهة الأعطال والتعامل اللاحق والسابق مع العطل

كما تطرق وزير الكهرباء إلى كيفية مواجهة الأعطال والتعامل اللاحق والسابق مع العطل ، ومعدلاتها ومستوياتها المختلفة وسرعة استجابة فرق العمل فى اطار الخطة العامة لتحقيق جودة التشغيل، والالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية والبرامج التدريبية لتطوير اداء العاملين والحرص على تطبيق أقصى درجات الحماية للمحطة والعاملين.

وأكد وزير الكهرباء ان أولويات خطة العمل الحالية رفع كفاءة منظومة الطاقة والارتقاء بمعدلات اداء وتشغيل محطات التوليد وخفض استخدام الوقود وإيجاد حلول عملية للفقد الفنى ، مشيرا إلى اسمرار الزيارات الميدانية والتواجد بين العاملين فى كافة المواقع ، خاصة محطات توليد الكهرباء ، لافتا إلى ان الجولات كشفت عن ضرورة الاهتمام بالصيانة واضافة برامج جديدة واعادة النظر فى الآليات المتبعة فى البرامج والتوقيتات والجداول الزمنية ، وكذلك تدريب العاملين وصياغة برامج متخصصة لكل قطاع واهمية التنسيق بين جميع القطاعات القائمة على تشغيل المحطات وضرورة التدخل قبل خروج الوحدات ومتابعة ذلك على كافة المستويات لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة وضمان التشغيل الآمن والمستقر .

وجه وزير الكهرباء باستمرار العمل على تحسين مؤشرات الأداء ، وتفعيل دور لجان الأعطال والسلامة والصحة المهنية والتفتيش ومراقبة الجودة للحفاظ على بيئة عمل آمنة وتحقيق التشغيل الإقتصادى ، مؤكدا إنه لاتراجع عن تحسين جودة التشغيل وزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم وتحسين جودة الخدمة الكهربائية ، وان تحسن مؤشرات الاداء من اهم محددات التقييم على كافة المستويات الوظيفية، مشيرا إلى استمرار خطة العمل الحالية لتحقيق التشغيل الاقتصادي للشبكة القومية للكهرباء

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زيارة وزير الكهرباء لتفقد محطة محولات باسوس وشبرا الخيمة

زيارة وزير الكهرباء لتفقد محطة محولات باسوس وشبرا الخيمة