بعد فوزه رئيس وزراء كندا : علاقتنا القديمة مع الولايات المتحدة إنتهت

بعد تمكنه من الإحتفاظ لحزبه بالسلطة في الانتخابات العامة التي جرت الإثنين، أكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن العلاقة القديمة بين بلاده وبين الولايات المتحدة الأمريكية قد إنتهت المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .



كارني : سنضطر لإنفاق المليارات لتقليل الإعتماد على الولايات المتحدة



وخلال كلمة ألقاها أمام أنصاره في العاصمة أوتاوا أكد كارني : انتهت علاقتنا القديمة مع الولايات المتحدة، تلك العلاقة التي كانت قائمة على تكامل يزداد باستمرار".



وأضاف أن "نظام التجارة العالمية المفتوحة الذي رسخته الولايات المتحدة قد انتهى، وهو النظام الذي اعتمدت عليه كندا لتحقيق الرخاء لعقود".

وصرّح كارني خلال خطابه: "أمريكا تريد أرضنا ومواردنا ومياهنا وبلدنا"، مضيفا أن: "هذه ليست تهديدات عابرة، الرئيس ترامب يحاول تحطيمنا، وهذا لن يحدث أبدا".

ووصف كارني المرحلة المقبلة بأنها "مليئة بالتحديات وتتطلب تضحيات"، مشددا على تبني "نهج صارم" مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية.

كما أعلن أن كندا ستضطر إلى إنفاق مليارات الدولارات لتقليل اعتمادها الاقتصادي على جارتها الجنوبية.

وقد ساهمت تهديدات ترامب في خدمة الحزب الليبرالي الذي يتزعمه كارني، حيث أظهرت النتائج تقدم الحزب الليبرالي في 167 دائرة انتخابية، بينما جاء حزب المحافظين في المركز الثاني بعد فوزه بـ145 دائرة، مع استمرار عمليات فرز الأصوات.



ترامب يؤكد على تمسكه بضم كند لتكون الولاية ال51



من جهته فقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، على يوم الانتخابات في كندا، مكرراً إعلانه أنه يتطلع لجعل البلاد تتخلى عن استقلالها وتنضم إلى الولايات المتحدة.



و أشار في منشور له إلى أن كندا قد تصبح "الولاية الحادية والخمسين العزيزة. لن تكون هناك حدود مرسومة بشكل مصطنع. تصوروا كم ستكون هذه الأرض رائعة".

وكان ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي أنه قد يرفع الرسوم الجمركية على السيارات الكندية إلى 25%، مُلمحاً إلى إمكانية إستخدام "القوة الاقتصادية" لضم كندا كولاية أمريكية.

جاء ذلك خلال منشور له عبر مواقع التواصل الاجتماعي مساء الإثنين، دعوته لضم كندا، متمنيا "التوفيق لشعب كندا العظيم" وحاثا إياهم على "انتخاب الرجل القادر على خفض الضرائب وزيادة القوة العسكرية مجانا".

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