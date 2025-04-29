البابا تواضروس الثاني يعزز الحوار الكنسي برومانيا ويفتح آفاق جديدة مع أوربا



زيارات البابا تواضروس الثاني الرعوية في الخارج.. في إطار جولته الرعوية لإيبارشية وسط أوروبا، التي بدأها بزيارة إلى بولندا، واصل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لقاءاته في رومانيا، حيث استقبل بمقر إقامته عددًا من الشخصيات الثقافية والدينية التي تعزز التعاون بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ومجتمع الكنائس الشرقية في أوروبا.

ويرصد الموجز خلال التقرير تفاصيل لقاءات البابا تواضروس الثاني في رومانيا اليوم.

زيارة وفد دار برويما للنشر

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني السيد ألكساندرو، ممثل دار "برويما" للنشر الرومانية، برفقة أحد قيادات الدار، بحضور نيافة الأنبا چيوڤاني، أسقف وسط أوروبا، والقس مينا تكلا كاهن كنيسة الشهيد مار مينا في بوخارست.

وخلال اللقاء، أعرب البابا عن تقديره لجهود الدار في ترجمة ونشر كتابيه "هذا إيماني" و"تاريخ الكنيسة"، والتي تم توزيع نسخ منها على المدارس اللاهوتية ومراكز التعليم المسيحي في رومانيا.

البابا تواضروس الثاني مع قيادات دار برويما

وأكد قداسته أن هذه المبادرة الثقافية تعكس اهتمامًا حقيقيًا بنشر المعرفة بتاريخ الكنيسة القبطية وروحانيتها، مضيفًا: "الترجمة ليست مجرد نقل كلمات، بل بناء جسور حضارية وروحية بين الشعوب". كما عبّر عن أمله في رؤية المزيد من الأعمال الرومانية تُترجم إلى العربية لتعزيز التفاهم المتبادل.

الكتب القبطية في رومانيا

من جانبه، أشار السيد ألكساندرو إلى أن الدار قامت بترجمة خمسين كتابًا حتى الآن، تشمل مؤلفات قبطية وسريانية، مع خطط لترجمة كتب عن رحلة العائلة المقدسة إلى مصر. ولفت إلى أن استشهاد الـ21 قبطيًا في ليبيا ساهم في زيادة الوعي العالمي بالكنيسة القبطية.

وقد أهدى قداسة البابا الوفد نسختين من إصدارات الكنيسة، أحدهما كتاب سياحي وتاريخي عن رحلة العائلة المقدسة باللغة الإنجليزية، والآخر للأطفال، تعبيرًا عن روح التعاون والتقدير المتبادل.

لقاء البابا مع مطارنة الروم والأرمن الأرثوذكس

كما التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، صباح اليوم، نيافة المطران قيس صادق، مطران الروم الأرثوذكس، ونيافة المطران داتيف، مطران الأرمن الأرثوذكس، في كنيسة الشهيد مار مينا ببوخارست، بحضور الأنبا چيوڤاني وعدد من الآباء الكهنة.

لقاء البابا مع مطارنة الروم والأرمن الأرثوذكس

استعرض المطران قيس خلال اللقاء نشاط كنيسته التي تخدم 270 أسرة منذ أكثر من أربعة عقود في كنيسة تاريخية ترجع للقرن الثالث عشر. بينما أوضح المطران داتيف أن عدد الأرمن الأرثوذكس في رومانيا يقدر بخمسة آلاف شخص، يتوزعون على 22 كنيسة تخدمها ستة كهنة.

لقاء البابا مع مطارنة الروم والأرمن الأرثوذكس

تعاون كنسي مشترك يعزز الروابط بين الشعوب

شهد اللقاء تبادلًا للهدايا التذكارية، وأكد البابا تواضروس خلاله أهمية استمرار الحوار والتعاون بين الكنائس الشرقية، موضحًا أن "الوحدة في الإيمان واحترام التنوع الثقافي والكنسي يسهمان في نشر المحبة والسلام".

هدايا تذكارية

تأتي هذه اللقاءات ضمن زيارة البابا تواضروس لرومانيا التي تؤكد حضور الكنيسة القبطية على الساحة الدولية، وحرصها على تعميق الحوار بين الكنائس، والمساهمة في الحفاظ على الهوية المسيحية في المجتمعات الأوروبية من خلال الثقافة والتعليم.

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