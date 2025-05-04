تفاصيل تعاون السويدي إليكتريك والمرشدي لتعزيز البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية

تعزيز شحن السيارات الكهربائية.. أعلنت شركة PLUG التابعة لشركة السويدي اليكتريك اليوم عن توقيع اتفاقية تعاون مع مجموعة المرشدي لتركيب شواحن كهربائية DC عالية السعة في ثلاثة من أبرز مشروعات مجموعة المرشدي، وهي: وان قطامية في القاهرة، وزهرة ونورثد (المنطقة التجارية في زهرة) بالساحل الشمالي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم الجهود الوطنية لتعزيز ممارسات الاستدامة، ومن بينها التحول إلى استخدام وسائل النقل الكهربائية في جميع أنحاء مصر.

شحن السيارات الكهربائية

الموجز ينقل لكم تفاصيل التعاون، فبموجب هذه الشراكة الاستراتيجية، توجه PLUG أحدث التكنولوجيات لتركيب شحن السيارات الكهربائية بشواحن كهربائية DC تمد المركبة بشحن كافٍ لمسافة 120 كيلومترًا في وقت شحن قصير.

هذا وتُعَد الشواحن التي سَتُرَكَب في مشروع نورثد الأولى من نوعها والأعلى سعة على مستوى المناطق التجارية في الساحل الشمالي.

وتقدم PLUG التابعة لشركة السويدي إليكتريك مجموعة شاملة من حلول شحن السيارات الكهربائية، بما في ذلك الشواحن التي تعمل بنظامي التيار المستمر (DC) والتيار المتردد (AC) والمصممة لتلبية احتياجات متنوعة، وباعتبارها المزود الرائد لحلول شحن السيارات الكهربائية في مصر، تُعد PLUG وجهة متكاملة تقدم أنظمة متقدمة وموثوقة وسهلة الاستخدام، مما يساهم في تعزيز انتشار السيارات الكهربائية على نطاق أوسع في جميع أنحاء مصر.

تعاون السويدي إليكتريك والمرشدي

تطوير بنية تحتية متكاملة للمركبات الكهربائية

شحن السيارات الكهربائية.. وفي هذا الصدد، صرحت هبة فاروق، المدير العام لشركة PLUG التابعة للسويدي الكتريك، قائلة: "نؤمن في PLUG أن رسالتنا هي تطوير بنية تحتية متكاملة للمركبات الكهربائية تساهم في تسريع وتيرة تبني هذا النوع من وسائل النقل في مصر وخارجها، مع التركيز على توفير حلول مبتكرة، وتعزيز رضا العملاء، وتحقيق نمو مستدام، ومن هنا، تمثل شراكتنا مع مجموعة المرشدي محطة بارزة في توسعنا داخل السوق المصري لأننا بصدد تركيب أول شواحن DC لشحن السيارات الكهربائية تصل سعتها إلى 120 كم في هذه المناطق، بما في ذلك المنطقة التجارية نورثد التي ستتيح الشواحن الأكبر سعةً في المناطق التجارية بالساحل الشمالي، ومن خلال تقديم حلولنا الذكية في مشروعات وان قطامية، وزهرة، ونورثد، نعمل على تيسير الوصول إلى الشحن الكهربائي في مواقع متعددة، بما يدعم أهداف المنطقة المتعلقة بالاستدامة والتحول نحو وسائل نقل أقل تأثيرًا على البيئة".

تقديم حلول شحن كهربائي عالية الجودة ومواكبة للمستقبل

ومن جانبه، عقب وائل سعدة، رئيس مجلس إدارة مجموعة المرشدي قائلًا: "انطلاقًا من التزامنا بتقديم أفضل الخدمات في مشروعاتنا حول شحن السيارات الكهربائية، وقع اختيارنا على شركة PLUG التابعة للسويدي الكتريك نظرًا لما تتمتع به الشركة من خبرات موثوقة في تقديم حلول شحن كهربائي عالية الجودة ومواكبة للمستقبل، ونحن على يقين بأن هذا التحالف سيساهم بدور هام في دفع النقل المستدام في مصر إلى آفاق جديدة".

تعاون السويدي إليكتريك والمرشدي

هذا وأوضحت نور المرشدي، الرئيس التنفيذي لمجموعة المرشدي: "يأتي هذا التعاون في إطار جهودنا المستمرة لبناء مجتمعات مستدامة، فمن خلال التوسع في البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية، نسعى إلى تعزيز راحة المستخدمين، وفي الوقت نفسه ندعم التحول إلى وسائل نقل صديقة للبيئة إذ نؤمن بأن توفير حلول شحن فعّالة وسهلة الوصول هو عامل أساسي في تسريع وتيرة استخدام المركبات الكهربائية وتقليل الأثر البيئي".

جدير بالذكر أن شركة PLUG توفر مجموعة متنوعة وشاملة من حلول الشحن الكهربائي، تشمل شواحن DC وشواحن AC، لتلائم مختلف البيئات واحتياجات الاستخدام، حيث تتيح شواحن DC، التي اختارتها مجموعة المرشدي لمشروعاتها، شحنًا سريعًا ولذا تُعَد مثالية لمحطات الشحن العامة والمناطق التجارية، فيما توفر شواحن AC شحنًا بطيئًا بما يناسب الاستخدام الليلي في المنازل وأماكن العمل.

وفي ظل مكانتها الرائدة في تقديم حلول الشحن الكهربائي في مصر، تُعَد PLUG بمثابة وجهة شاملة لأنظمة متطورة وموثوقة وسهلة الاستخدام، حيث توفر منظومة متكاملة من الأجهزة، والبرمجيات، وخدمات الدعم، مستندة إلى خبرة عميقة وتكنولوجيا مبتكرة، لتلبية مختلف احتياجات العملاء، وتُمكّن هذه المنظومة الشاملة شركة PLUG من تقديم حلول لمجموعة واسعة من التطبيقات، بدءًا من الاستخدامات السكنية وحتى المشروعات التجارية الكبرى، في إطار جهودها لدعم التحول إلى وسائل النقل الكهربائية في جميع أنحاء مصر.

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