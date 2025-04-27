تفاصيل افتتاح أكبر موزع كهرباء بقدرة 50 ميجا وات بالفيوم

افتتاح أكبر موزع كهرباء.. افتتحت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس رأفت شمعة، أكبر موزع كهرباء في محافظة الفيوم، وهو موزع المسلة، بقدرة استيعابية تبلغ 50 ميجاوات.

ويُعد افتتاح أكبر موزع كهرباء خطوة مهمة في تعزيز البنية التحتية الكهربائية للمنطقة، حيث سيساهم في تحسين جودة واستقرار التيار الكهربائي، وتلبية احتياجات النمو السكاني والتوسع العمراني في المدينة.

افتتاح أكبر موزع كهرباء

الموجز ينقل لكم تفاصيل افتتاح رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء لموزع المسله بطاقة استعابييه قدرها 50 ميجا وات وهذا الموزع يعتبر الأكبر في مدينة الفيوم ويؤمن التغذية الكهربائة للمدينة حاليا ولمدة سنوات قادمة ، وذلك فى اطار خطة وزارة الكهرباء و الشكة القابضة لكهرباء لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن و رفع كفاءة الشبكة الكهربائية.

وقد حرص المهندس رأفت شمعة على زيارة قطاع الفيوم واجتمع مع قيادات القطاع ورؤساء الهندسات ورؤساء الافرع التجارية لمناقشة جميع المؤشرات الفنيه والتجارية والمستهدفات المطلوب تحقيقها ومن هذه المؤشرات (نسب الفقد—الضبطية القضائية -وتركيب العدادات الكودية –ونسب التحصيل – ونسب تنفيذ الخطة الاستثمارية – والمشروعات – واعمال الصيانة -ومعدلات الأعطال).

ووجه شمعة جميع العاملين بقطاع الفيوم بضرورة بذل المزيد من الجهد حيال تحقيق مستهدفات القطاع بناء على تعليمات الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء و المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر للأرتقاء بمستوى الاداء.

يأتي افتتاح أكبر موزع كهرباء ضمن خطة وزارة الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر لتطوير الشبكة الكهربائية ورفع كفاءتها، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، بالإضافة إلى ضرورة بذل المزيد من الجهد لتحقيق المستهدفات المطلوبة في مجالات الصيانة، والتحصيل، وتركيب العدادات الكودية، وغيرها من المؤشرات الفنية والتجارية.

ويُعد افتتاح أكبر موزع كهرباء إضافة قوية لشبكة الكهرباء في محافظة الفيوم، ويعكس التزام الجهات المعنية بتطوير قطاع الطاقة في مصر، لضمان توفير خدمات كهربائية مستقرة وموثوقة للمواطنين.

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