السويدي إليكتريك تعزز قدراتها في تشغيل وصيانة وإصلاح مكونات التوربينات الغازية.. تفاصيل

تشغيل وصيانة وإصلاح مكونات التوربينات الغازية.. أعلنت شركة السويدي إليكتريك المزود المتكامل لحلول الطاقة والبنية التحتية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، استحواذها على نسبة 60% من THOMASSEN SERVICE، والتي تشمل وحدتها التشغيلية في الشرق الأوسط وأفريقيا (TSME)، ووحدة تصنيع الفلاتر، وشركتها التابعة العاملة في أفريقيا في خطوة استراتيجية تؤكد مكانتها الرائدة في قطاع الطاقة العالمي.

تشغيل وصيانة وإصلاح مكونات التوربينات الغازية

وتأتي هذه الخطوة لتعزز قدرات السويدي إليكتريك من خلال إضافة أكثر من 30 عاماً من الخبرة المتخصصة في تشغيل وصيانة التوربينات الغازية وإصلاح مكوناتها.

الموجز ينقل لكم تفاصيل مراسم التوقيع التي أقيمت في مقر الشركة بالقاهرة، بحضور صادق السويدي، رئيس مجلس الإدارة، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين من كلا الشركتين، إيذاناً ببدء فصل جديد من التعاون المثمر بين الطرفين.

وتتمتع THOMASSEN SERVICE بتاريخ حافل كمزود موثوق لحلول تشغيل وصيانة التوربينات في قطاع الطاقة، وقد ارتبط اسمها – بفضل جذورها في الهندسة الهولندية – بالدقة والاعتمادية والابتكار، على مدار السنوات، أثبتت TSME كفاءتها في تقديم خدمات فنية متخصصة تركّز على كفاءة تشغيل التوربينات الغازية وعمر الأصول، مما جعلها شريكًا مثالياً يعزز محفظة خدمات السويدي إليكتري.

السويدي إليكتريك

كما يمثل هذا الاستحواذ خطوة مهمة في إطار توسع السويدي إليكتريك عالمياً وتنويع قدراتها في قطاع الطاقة، حيث ستُدمج خبرات طومسون ضمن سلسلة خدمات الشركة لتقديم حلول متكاملة تغطي دورة حياة المشروع كاملة – من التنفيذ حتى التشغيل طويل الأمد – مما يضمن موثوقية وكفاءة تشغيلية عالية لعملاء الشركة.

وبفضل تواجد TSME في الإمارات وعُمان ونيجيريا، ستمكن هذه الصفقة شركة السويدي إليكتريك من دخول أسواق جديدة في أوروبا، خاصة أوروبا الشرقية ودول رابطة الدول المستقلة، وتعزيز تواجدها في الشرق الأوسط، وتوسيع نطاق أعمالها في إفريقيا في ظل الطلب المتزايد على خدمات التوربينات الغازية المتقدمة.

صيانة وإصلاح مكونات التوربينات الغازية في المواقع

كما تمثل الصفقة توسعاً استراتيجياً للسويدي إليكتريك في قطاع النفط والغاز، من خلال الإستفادة من خبرات طومسون في صيانة وإصلاح مكونات التوربينات الغازية في المواقع، لتقديم حلول مخصصة لصناعات البتروكيماوية والعملاء الصناعيين؛ أيضاً ستستفيد THOMASSEN SERVICE، كجزء من مجموعة السويدي إليكتريك، من ملاءة مالية أقوى، وفرص دخول أسواق جديدة، والاندماج في سلسلة القيمة المتكاملة لمشروعات الهندسة والإنشاءات المتكامل.

وسيمكن هذا التعاون الشركة من توسيع عملياتها، وتعزيز وجودها الجغرافي، وتسريع الاستثمار في التكنولوجيا وتطوير الكوادر والبنية التحتية، مما يعزز تنافسيتها وقدرتها على تقديم خدمات رائدة في قطاعات الطاقة والنفط والغاز.

وقد علق المهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك: "يمثل هذا الاستحواذ خطوة استراتيجية متقدمة تعزز قدرتنا على تقديم قيمة أعلى لعملائنا في إفريقيا، ودول الخليج، وأوروبا من خلال دمج خبرات TSME الفنية مع قدراتنا في تنفيذ المشروعات المتكاملة."

السويدي إليكتريك

وأضاف المهندس بيتر هيرتوج، الرئيس التنفيذي لـ THOMASSEN SERVIC:"الانضمام إلى مجموعة السويدي إليكتريك يمنحنا القدرة على التوسع وتقديم خدماتنا في أسواق جديدة؛ نحن فخورون بأن نكون جزءً من مجموعة تشاركنا قيم التميز والابتكار والتركيز على العميل."

تقديم حلول متكاملة في قطاع الطاقة

وقال المهندس وائل حمدي، النائب الأول للرئيس التنفيذي لمجموعة السويدي إليكتريك والرئيس التنفيذي لقطاع الهندسة والإنشاءات: "يمثل هذا الاستحواذ خطوة استراتيجية نحو تقديم حلول متكاملة في قطاع الطاقة حتى نعزز مكانتنا كشريك شامل في الطاقة قادر على تنفيذ المشروعات بكفاءة وموثوقية من مرحلة الفكرة حتى التشغيل طويل الأمد."

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