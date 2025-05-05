خاص|. لماذا اختارت السودان توجيه إتهاماتها للإمارات بالتحديد وما علاقة الإخوان؟

أعلنت محكمة العدل الدولية ، الإثنين، رفض الدعوى المقدمة من القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة لعدم الإختصاص، كما قررت شطب القضية المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي.



محكمة العدل الدولية: لايمكننا تحقيق مطالب السودان ضد الإمارات

و أضافت المحكمة في مَعرِض حُكمها إنه "لا يمكن للمحكمة إصدار التدابير المؤقتة التي طلبها السودان ضد الإمارات".

من جهتها فقد رحبت دولة الإمارات بقرار المحكمة، إستناداً إلى غياب الإختصاص القضائي.

وبناء على هذا القرار سيتم رفع القضية من سجل المحكمة، وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بها بشكل رسمي.

الباحث منير أديب: في تقديرى أن محاربة الإمارات للإرهاب هي سبب توجيه الجيش السودانى لإتهاماته ضدها



ولعل أول ما يتبادر للأذهان عند سماع الإتهامات السودانية والتي تخلو من أي منطق أو ترابط أو ترتيب هو سؤال لماذا الإمارات بالتحديد التي وقع إختيار الجيش السوداني عليها لوضعها في مرمى إتهاماته ومزاعمه وعن ذلك التساؤل يجيب الباحث في الشؤون الأمنية والإستراتيجية وخبير شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، في تصريحات خاصة للموجز معتبراً أن محاربة الإمارات للإرهاب على أرضها وخارجها ربما هو أبرز الأسباب التي قد دفعت الجيش السوداني لتوجيه سهام مزاعمه المسمومة تجاهها، لاسيما و أن الجيش السوداني كان ولايزال يعتمد على عناصر مسلحة تابعة لتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي بين صفوفه خلال حربه على ميلشيا الدعم السريع .

و أشار أديب إلى أن جماعة الإخوان المسلمين هي التي إتخذت قرار الحرب بل و ربما أن أول رصاصة قد أُطلقت في الحرب السودانية الدائرة كانت من سلاح أحد عناصر الإخوان المسلمين المنخرطين في صفوف الجيش السوداني .

و أضاف أديب أنه بناءً على ذلك فمن المنطقي أن تكون جماعة الإخوان هي التي قد عملت على تحريض القوات المسلحة السودانية على رفع مثل تلك الدعوى التي ثبُت بطلانها وبطلان كافة المزاعم التي وردت بها ضد دولة الإمارات التي نجحت في إثبات أنها لاتقف مع أى من طرفي الصراع مرة تلو الأخرى و أن من أخذ قرار الحرب هو ذلك التنظيم الإرهابي.

و أختتم أديب تصريحاته بأن موقف الإمارات العربية المتحدة كان ومازال وسيظل واضحاً من أي حرب تضرب المنطقة العربية وهو موقف يقوم على بذل الجهود لإحلال التهدئة وإيقاف صوت المدافع .



ممثلة الإمارات أمام محكمة العدل : القرار يؤكد قطعياً أن الدعوى لا أساس لها من الصحة

من جهتها فقد أعربت ريم كتيت نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية في وزارة الخارجية ممثلة دولة الإمارات أمام المحكمة في بيان لها عن سعادتها بالقرار قائلة : "يؤكد القرار بشكل واضح وقطعي أن الدعوى المقدمة لا أساس لها من الصحة.

و أضافت: من البديهي، فإن قرار اليوم يمثل رفضاً حاسماً لمحاولة القوات المسلحة السودانية إستغلال المحكمة لنشر المعلومات المضللة وتشتيت الإنتباه عن مسؤوليتها في الصراع".



وتابعت : "مع دخول الحرب المدمرة في السودان عامها الثالث، تدعو دولة الإمارات القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لإنهاء الحرب دون شروط مسبقة، والالتزام في المفاوضات، والسماح بالوصول إلى المساعدات الإنسانية دون أي عوائق.

كما دعت المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل حازم

لتسهيل الانتقال إلى عملية سياسية بقيادة مدنية مستقلة عن سيطرة الجيش، ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب الفظائع الإنسانية".

كما إختتمت كتيت بيانها قائلة: "نؤكد التزامنا بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتعزيز العمل الجماعي وبناء مستقبل يسوده السلام والازدهار للشعب السوداني".

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