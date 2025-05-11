موعد مباراة ليفربول ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي اليوم والتشكيل المتوقع

تترقب جماهير الكرة الإنجليزية، مواجهة فريق ليفربول ضد أرسنال ، التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 36 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

توج فريق ليفربول رسميا ببطولة البريميرليج حيث يحتل الفريق صدارة جدول الترتيب برصيد 82 نقطة، ويأتي فريق أرسنال في المركز الثاني برصيد 67 نقطة.

موعد ماتش ليفربول ضد أرسنال

مباراة فريق ليفربول أمام نظيره فريق أرسنال، ضمن منافسات الجولة الـ 36 ببطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الأحد الموافق 11 مايو الجاري.

مشاهدة ماتش ليفربول ضد أرسنال

يمكنك متابعة قمة فريق ليفربول أمام نظيره فريق أرسنال، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

مباراة ليفربول ضد أرسنال

التشكيل المتوقع لفريق ليفربول أمام أرسنال

يرصد لكم موقع الموجز، تشكيل فريق ليفربول ضد نظيره فريق أرسنال والذي يشهد مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون – فيرجيل فان ديك – إبراهيما كوناتي – ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: ماك اليستر – ريان جرافنبرتش – كيرتس جونز.

خط الهجوم: جاكبو– لويس دياز – محمد صلاح.

التشكيل المتوقع لـ أرسنال ضد ليفربول

نستعرض تشكيل فريق أرسنال المتوقع ضد نظيره فريق ليفربول خلال مواجهة البريميرليج والذي يشهد مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: يوريان تيمبر، ويليام ساليبا، جاكوب كيور، لويس سكيلي.

خط الوسط: مارتن أوديجارد، توماس بارتي، ديكلان رايس.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، ميكيل ميرينو، جابرييل مارتينيلي.

ليفربول يتفوق تاريخيا علي أرسنال

يمتلك فريق ليفربول الأفضلية ضد نظيره فريق أرسنال حيث التقي الفريقان في 242 مباراة ونجح فريق ليفربول في تحقيق الفوز خلال 94 مباراة، بينما حقق فريق أرسنال الفوز خلال 81 مباراة وانتهت 67 مواجهة بين الفريقين بالتعادل.

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