نتنياهو: لا وقف للحـ ـرب خلال إطلاق سراح الأسير الأمريكي عيدان ألكسندر

علق رئيس الوزراء الإسرائــ ــيلي بنيامين نتنياهو علي إعلان حماس نتنياهو، كاشفًا عن حقيقة توقف إطـ ـلاق النـ ـار خلال إطلاق سراحه، وينشر “الموجز” التفاصيل كاملة خلال التقرير التالي.

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائــ ــيلي بنيامين نتنياهو، في بيان اليوم الاثنين، إن إسرائـ ـيل غير ملتزمة بأي وقف لإطـ ـلاق النـ ـار أو إطلاق سراح أسرى، وإنما فقط ممر آمن للإفراج عن عيدان ألكسندر.

نتنياهو: لإفراج المتوقع عن عيدان ألكسندر جاء نتيجة الضغط العسكري الإسرائـ ـيلي علي حماس

وأوضح نتنياهو، أن الإفراج المتوقع عن عيدان ألكسندر جاء نتيجة الضغط العسكري المكثف الذي تمارسه القوات الإسرائـ ـيلية على حركة حماس في قطاع غـ ـزة، وليس ضمن أي صفقة تبادل أو تفاهم سياسي، بحسب وكالة "معا" الفلسطينية.

نتنياهو

وأضاف نتنياهو أن المفاوضات لإطلاق سراح أسرى آخرين ستستمر في حين تجري الاستعدادات لتكثيف القـ ـتال في غـ ـزة.

نتنياهو: المفاوضات بشأن إطلاق سراح أسرى آخرين ستتواصل بالتزامن من العمليات علي غـ ـزة

وذكر نتنياهو أن المفاوضات بشأن إطلاق سراح أسرى آخرين ستتواصل، لكن ذلك سيتم بالتزامن مع استعدادات الجيش لتكثيف العمليات العسكرية في غـ ـزة خلال الفترة المقبلة.

تفاصيل إفراج حماس عن الأسير عيدان ألكسندر

ومن ناحية أخري، أعلنت القناة 12 الإسرائـ ـيلية أن وقفاً لإطـ ـلاق النـ ـار في قطاع غـ ـزة سيبدأ ظهراليوم الاثنين، وذلك ضمن اتفاق يهدف إلى الإفراج عن الرهينة الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر.

وأعلن أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، في تغريدة على إكس أن "الكتائب قررت الإفراج عن الجندي الصهيوني الذي يحمل الجنسية الأمريكية الأسير عيدان ألكسندر اليوم الاثنين".

وأعلنت حركة حماس أنها ستفرج عن عيدان ألكسندر، وهو جندي أمريكي إسرائـ ـيلي محتجز في غـ ـزة، فيما كشفت بأنها تجري محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة تهدف التوصل إلى وقف لإطـ ـلاق النـ ـار في قطاع غـ ـزة.

قناة إسرائيلية: إسرائـ ـيل ستوقف طلعاتها الجوية فوق أجواء غـ ـزة بالتزامن مع إطلاق سراح عيدان ألكسندر

ونقلت القناة الإسرائيلية أن إسرائـ ـيل ستوقف طلعاتها الجوية فوق أجواء غـ ـزة، سواء لأغراض استخباراتية أو عملياتية، لتتيح "ممراً آمناً" لعودة عيدان ألكسندر.

ووفقاً لمصادر إسرائيلية، سيُفرج عن الجندي ألكسندر دون أي مراسم في قطاع غـ ـزة، وسيُسَلَّم إلى الصليب الأحمر في شمالي قطاع غـ ـزة، الذي سينقله بدوره إلى الجيش الإسرائـ ـيلي.

حماس

ومن هناك، سيُنقل لإجراء تشخيص أولي في منشأة للجيش بمعسكر رعيم في منطقة غلاف غـ ـزة ويلتقي مع عائلته بحضور ممثلين أمريكيين، وفق ما ذكرت هيئة البث الإسرائـ ـيلية.

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