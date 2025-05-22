لدعم أولويات رؤية مصر 2030.. HP تعزز تواجدها في السوق المصري

دعم أولويات رؤية مصر 2030.. أعلنت شركة HP Inc، الرائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا، عن تعزيز حضورها في مصر من خلال توسيع فريق عملها المحلي وتركيزها الواضح على تسريع التحوّل الرقمي وتنمية الكفاءات بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وتفتتح HP رسميًا مكتبها الجديد في القاهرة، وذلك في إطار خطط طموحة لتعزيز حضورها المحلي خلال السنوات الثلاث المقبلة، وخاصة من خلال زيادة عدد موظفيها.

دعم أولويات رؤية مصر 2030

الموجز ينقل لكم تفاصيل سعي الشركة على توسيع نطاق عملياتها لتلبية الطلب المتزايد في مصر على التكنولوجيا التي تعزّز مرونة بيئات الأعمال، وتطوّر المهارات وتسهم في تحقيق نموّ اقتصادي أوسع شمولًا.

وفي هذا السياق، تستضيف شركة HP فعالية خاصة بوكلاء التوزيع هذا الأسبوع في القاهرة، يشارك فيها أكثر من 250 من الأطراف المعنية محليًا ودوليًا، لاستكشاف دور حلول الشركة في تحفيز الابتكار ودعم التحول الرقمي في مختلف القطاعات.

وبهذا الصدد، قالت هيلينا هيرّيرو، رئيسة شركة HP لمنطقة جنوب أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: " وضعت مصر رؤية واضحة للمستقبل من خلال رؤية واستراتيجية مصر الرقمية 2030، حيث تُعد التكنولوجيا والتعليم والابتكار ركائز أساسية للتنمية الوطنية.

ويوفّر هذا التوجه بيئة قوية تُمكّن شركات مثل HP من دعم الأهداف الوطنية المصرية عبر التكنولوجيا وتطوير المهارات وتعزيز الابتكار."

وفي هذا الإطار، تعد إتاحة التكنولوجيا لأكبر عدد ممكن من الأفراد، وتوفير أحدث التقنيات للشركات لدعم نموّها، من الأولويات الإستراتيجية لشركة HP.

توسيع نطاق الوصول الرقمي

وتدعم الشركة بشكل خاص التحوّل نحو بيئات عمل أكثر مرونة واتصالاً رقمياً، من خلال بنية تحتية هجينة وآمنة، وأجهزة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتقنيات طباعة متقدمة.

وتكتسب هذه القدرات أهمية خاصة في ظلّ تركيز مصر على توسيع نطاق الوصول الرقمي، وتحديث منظومة التعليم، وإعداد كوادر مهنية قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل.

وأضافت هيرّيرو: "تمتلك شركة HP أكبر مجموعة من الحلول المبتكرة التي تشمل أنظمة الكمبيوتر الشخصية والطابعات وأنظمة التعاون والمشاركة والملحقات والخدمات، مما يضعنا في موقع فريد لتمكين الشركات والموظفين من الاستفادة من مزايا الذكاء الاصطناعي.

دعم الأفراد والشركاء وأصحاب الكفاءات

ومن أبرز نقاط قوتنا أننا نعمل دائمًا مع منظومة واسعة من الشركاء الروّاد في القطاع، إلى جانب شركائنا في التوزيع، لتقديم أفضل تجربة ممكنة للمستخدمين."

وجدير بالذكر أن HP تهدف إلى دعم الأفراد والشركاء وأصحاب الكفاءات، ممن يسهمون في بناء كوادر وظيفية مؤهلة رقميًا، وفي دعم طموحات مصر ضمن إطارها الأشمل، وتطوير مستقبل العمل، من خلال توسيع حضور HP المحلي وشبكة شركائها، وخاصة عبر تعزيز البنية التحتية الرقمية، وتسريع نموّ الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين الوصول إلى التكنولوجيا في القطاعين العام والخاص.

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