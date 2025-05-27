بروتوكول تعاون بين اسلسكا وكلية كاتوليكا بورتو للأعمال بالجامعة الكاثوليكية البرتغالية

وقعت جامعة اسلسكا بروتوكول تعاون مشترك مع كلية كاتوليكا بورتو للأعمال بالجامعة الكاثوليكية البرتغالية.

بروتوكول تعاون بين اسلسكا وكلية كاتوليكا للأعمال

قام بتوقيع البروتوكول الدكتور حلمى همامى عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة اسلسكا، و The dean Joao Pinto، وشهد توقيع البروتوكول حضور الدكتور كريم الحناوى أمين عام جامعة اسلسكا، الدكتور حسن المليجى المدير التنفيذى للعمليات بجامعة اسلسكا، ودكتورة نهال الحناوى مدير وحدة الاستدامة والمسئولية المجتمعية بجامعة اسلسكا، وDr. Cosme Alameda، مدير العلاقات الخارجية بكلية كاتوليكا بورتو.

تطوير برامج تبادل الطلاب بجامعة اسلسكا

وأكد الدكتور حلمى همامى، عميد كلية إدارة الأعمال باسلسكا، أن مذكرة التفاهم تهدف إلى التعاون من أجل تطوير برامج تبادل الطلاب ومبادرات التعليم التنفيذي وبرامج التدريب، وتعزيز التعاون في مجال الابتكار والاستدامة والتجديد.

وأضاف همامى، خلال بيان صحفي حصل الموجز على نسخة منه، أن بهذه الاتفاقية تدخل اسلسكا إلى مشروع طموح، الدراسة بلا حدود، بين أوروبا أمريكا الشماية، أمريكا الجنوبية، جنوب أفريقيا و الهند.

يذكر أن كلية كاتوليكا بورتو للأعمال تعتبر من اقوى الكليات على مستوى أوروبا و العالم ، و تحظى بالتاج الثلاثي الذهبي للاعتمادات الاكاديمية العالمية.

تشمل برامجها برامج البكالوريوس والماجستير وماجستير إدارة الأعمال وبرامج التعليم التنفيذي التي اكتسبت بُعدًا دوليًا. بالتوازي مع ذلك، ومنذ تأسيسها عام ٢٠٠١، عززت الكلية قدراتها البحثية والتواصلية بشكل ملحوظ، وأصبحت كلية مرموقة في البرتغال وخارجها.

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