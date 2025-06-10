بعد 5 أيام إجازة.. البنوك تفتح أبوابها مجددًا اليوم لخدمة المواطنين

تستعد البنوك العاملة في السوق المصرية لاستئناف نشاطها اليوم الثلاثاء، 10 يونيو 2025، بعد عطلة عيد الأضحى المبارك التي استمرت لمدة خمسة أيام متواصلة، وذلك وفقًا لقرار البنك المركزي المصري بشأن إجازات القطاع المصرفي في الأعياد الرسمية.

وكانت البنوك قد بدأت عطلتها الرسمية يوم الخميس 5 يونيو، واستمرت حتى الإثنين 9 يونيو، بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعطلة نهاية الأسبوع. وشملت العطلة البنوك الحكومية والخاصة، وكذلك فروع البنوك الأجنبية العاملة في مصر.

ويقدم لكم الموجز التفاصيل كاملة .

انتظام العمل بدءًا من الغد

من المقرر أن تعاود البنوك فتح أبوابها أمام العملاء في مواعيدها الرسمية اليوم من الساعة 8:30 صباحًا وحتى الثانية بعد الظهر بالنسبة للعملاء، مع استمرار العمل داخل الفروع حتى الثالثة عصرًا. ويشمل ذلك استقبال العملاء لتنفيذ المعاملات البنكية اليومية مثل السحب، والإيداع، وتحويل الأموال، وفتح الحسابات، وصرف المرتبات والمعاشات، وخدمات الشمول المالي وغيرها.

ويُنتظر أن تشهد الفروع الرئيسية بعض الزحام خلال اليوم الأول من العودة، خاصة بعد توقف العمل خلال إجازة طويلة، وهو ما دفع بعض البنوك إلى إصدار تنبيهات للعملاء بإمكانية استخدام القنوات الرقمية مثل تطبيقات الهاتف المحمول وخدمات الإنترنت البنكي لتفادي التكدس.

استعدادات مصرفية مكثفة

حرصت البنوك خلال فترة الإجازة على توفير السيولة الكافية في ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة في الشوارع والميادين، لتلبية احتياجات المواطنين خلال العطلة، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، الذي أكد على جاهزية البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي لضمان استمرار الخدمات الإلكترونية دون انقطاع.

وفي نفس السياق، أوضحت مصادر مصرفية أن بعض الفروع داخل المراكز التجارية الكبرى قد استأنفت عملها بشكل جزئي خلال عطلة العيد لتوفير الحد الأدنى من الخدمات، خاصة في مناطق التجمعات والمولات.

عودة كاملة للحياة المصرفية

مع انتهاء عطلة عيد الأضحى، تعود الحياة المصرفية إلى طبيعتها، ومن المتوقع أن تنشط حركة المعاملات المصرفية خلال الأسبوع الجاري، خاصة من الأفراد والشركات التي تنتظر انتهاء الإجازة لإنجاز التزاماتها المالية، بما يشمل التحويلات، وخدمات التمويل، والتعاملات التجارية المحلية والدولية.

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