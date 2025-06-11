خطة موسعة من السكك الحديدية لتسهيل عودة الركاب بعد إجازة عيد الأضحى

في إطار خطة موسعة لتسهيل عودة المواطنين إلى أعمالهم بعد عطلة عيد الأضحى، تواصل هيئة السكك الحديدية تشغيل القطارات الإضافية التي تم الدفع بها خلال أيام العيد، خاصة على خطوط الوجه القبلي التي تشهد إقبالًا كثيفًا من الركاب، في ظل حرص الهيئة على تخفيف الزحام وضمان راحة المسافرين في رحلات العودة.

ويقدم لكم الموجز التفاصيل .

جدول تشغيل مكثف لتأمين راحة الركاب

كانت الهيئة قد أعلنت عن تشغيل قطارات إضافية قبل وأثناء إجازة العيد، مع استمرارها حتى نهاية الأسبوع الجاري، لاستيعاب الكثافة العالية في حركة الركاب العائدين من مسقط رأسهم إلى أماكن عملهم، مع توفير مقاعد كافية وزيادة عربات بعض القطارات العادية.

وأكدت مصادر مسؤولة بالهيئة أن جميع القطارات الإضافية تعمل بكامل طاقتها التشغيلية، وشهدت نسبة إشغال مرتفعة خاصة في الخطوط المتجهة من أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر نحو القاهرة والإسكندرية، وسط انتظام في المواعيد وتكثيف فرق التشغيل والصيانة.

تسهيلات إضافية للحجز والمراقبة

كما تم التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لفرض رقابة مشددة على الأرصفة والمحطات لمنع السوق السوداء ومواجهة أي محاولة لاستغلال الزحام، وأشارت الهيئة إلى تيسير إجراءات الحجز من خلال التطبيق الإلكتروني والموقع الرسمي للهيئة، إلى جانب شبابيك الحجز التقليدية، مع تخصيص مقاعد إضافية للحالات الطارئة وذوي الهمم.

استعدادات مماثلة لفترة ما بعد الصيف

من جانبه، أوضح المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن هذه الخطة جزء من استراتيجية الهيئة في إدارة فترات الذروة الموسمية، مع استمرار تطوير المنظومة بالكامل سواء من حيث الخدمة أو إحلال وتجديد العربات والجرارات ورفع كفاءة المحطات.

قطارات مكيفة وعادية لجميع الفئات

وتنوعت القطارات الإضافية بين مكيفة وعادية وقطارات روسية ذات تهوية ديناميكية، بما يناسب مختلف الشرائح، وتمت مراعاة التوزيع الجغرافي لضمان الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين في المحافظات البعيدة.

ارتياح بين الركاب وتقدير للجهود

وأعرب العديد من الركاب عن ارتياحهم للتنظيم الذي شهدته محطات السكك الحديدية خلال فترة العودة من العيد، مشيدين بتوفر القطارات الإضافية وتيسير الحجز الإلكتروني، ما قلّل من الازدحام المعتاد في مثل هذه المواسم، واعتبر بعض المسافرين أن انتظام الرحلات وسهولة التنقل بين المحافظات يعكس تطورًا ملحوظًا في أداء الهيئة وجهودها المستمرة لتحسين الخدمة، خاصة مع التحسن الملحوظ في نظافة العربات ودقة مواعيد القطارات.

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