طرق حجز تذاكر القطارات 2025: 5 طرق متاحة والدفع إلكتروني أو نقدي

في إطار جهودها لتطوير خدمات الركاب وتحسين تجربة السفر، أعلنت هيئة سكك حديد مصر عن مجموعة من التسهيلات الجديدة في طرق حجز تذاكر القطارات لعام 2025، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتخفيف الزحام على شبابيك المحطات.

وفيما يلي ،يعرض لكم الموجز طرق حجز تذاكر القطارات 2025 وكيفية الدفع.

طرق حجز التذاكر

وفرت الهيئة خمس وسائل رئيسية لحجز التذاكر لتلبية احتياجات جميع فئات الركاب، وهي:

شبابيك التذاكر: الطريقة التقليدية المتوفرة في جميع المحطات، وتُستخدم خاصة من قبل كبار السن أو من لا يفضلون التعاملات الإلكترونية.

الموقع الإلكتروني الرسمي: عبر الرابط https://obs.enr.gov.eg، ويتيح اختيار القطار والمقعد والدفع الإلكتروني.

تطبيق الهاتف المحمول "ENR": يوفّر إمكانية الحجز وتتبع الرحلات من الهاتف الذكي، مع خيارات دفع إلكترونية سهلة.

ماكينات الحجز الذاتي (TVM): متوفرة في المحطات الرئيسية، تتيح حجز التذاكر والدفع خلال دقائق دون انتظار.

شركات التحصيل الإلكتروني: مثل "فوري"، "أمان"، "ضامن"، "خدماتي"، وغيرها، حيث يمكن الحجز والدفع من خلال منافذ التجار المنتشرة في جميع المحافظات.

خيارات الدفع المتاحة

أتاحت الهيئة للركاب حرية الاختيار بين الدفع النقدي أو الإلكتروني باستخدام بطاقات الدفع (Visa – MasterCard). الدفع متاح على الموقع والتطبيق، وكذلك في بعض شبابيك المحطات الرئيسية التي تم تطويرها لتدعم البطاقات البنكية، كما تقبل ماكينات الحجز الذاتي والمدفوعات عبر التجار المعتمدين وسائل الدفع الإلكتروني.

خدمة الحجز الصوتي ومكاتب المدينة

إلى جانب الطرق الرقمية، وفرت الهيئة خدمة الحجز الصوتي من خلال الرقم 1661 للمحمول، أو 09000661 للأرضي، وكذلك أكثر من 30 مكتبًا تابعًا لها في المدن الكبرى لخدمة المسافرين بعيدًا عن المحطات.

خطة للتطوير المستمر

تأتي هذه التسهيلات ضمن خطة أشمل لتطوير منظومة النقل في مصر، ورفع كفاءة السكك الحديدية، بما يضمن راحة الركاب وتحسين مستوى الخدمة، وتعمل الهيئة حاليًا على توسيع استخدام ماكينات TVM وتحديث تطبيق الهاتف ليدعم مزايا إضافية مثل تتبع القطارات وتقييم الخدمة.

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