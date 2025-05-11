طريقة الاستعلام عن الرقم التأميني في مصر: خطوات سهلة ومباشرة

الرقم التأميني هو رقم فريد يُمنح لكل مواطن عند تسجيله لأول مرة في منظومة التأمينات الاجتماعية، ويُستخدم هذا الرقم في كافة التعاملات المتعلقة بالتأمين والمعاشات مثل التوظيف، التأمين الصحي، واستحقاق المعاش بعد التقاعد، ونظرًا لأهميته، يجب على كل شخص معرفة الرقم التأميني الخاص به والاحتفاظ به بشكل آمن.

ويعرض لكم الموجز طريقة الاستعلام عن الرقم التأميني.

الاستعلام الإلكتروني عن الرقم التأميني

وفرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خدمة إلكترونية تتيح للمواطنين معرفة رقمهم التأميني دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب التأمينات، وذلك دعمًا لخطة التحول الرقمي.

خطوات الاستعلام الإلكتروني:

الدخول إلى موقع الهيئة الرسمي: https://nosi.gov.eg

اختيار خدمة "الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي"

الضغط على "بدء الخدمة"

إدخال الرقم القومي واسم الأم الأول باللغة العربية

التحقق من أنك لست روبوتًا

الضغط على "إرسال الطلب"

ستظهر البيانات التأمينية الخاصة بك، متضمنة الرقم التأميني

الاستعلام عبر الخط الساخن

خصصت الهيئة رقمًا مختصرًا يمكن من خلاله الاستعلام عن الرقم التأميني وهو 16217.

يعمل الخط الساخن من الأحد إلى الخميس، من الساعة 9 صباحًا وحتى 5 مساءً.

ويتم الرد من خلال أحد ممثلي خدمة العملاء بعد التأكد من بعض البيانات الشخصية، ثم يتم تزويد المتصل برقمه التأميني.

الاستعلام من خلال مكتب التأمينات

في حال تعذر استخدام الوسائل الإلكترونية أو الهاتفية، يمكن التوجه إلى أقرب مكتب تأمينات اجتماعية وطلب الرقم التأميني من الموظف المختص.

المستندات المطلوبة:

أصل شهادة الميلاد المميكنة

صورة ضوئية منها

ويتم إدخال البيانات في النظام وتحديد الرقم التأميني المرتبط بالمواطن وتسليمه فورًا.

أهمية الحفاظ على الرقم التأميني

الرقم التأميني يمثل جزءًا أساسيًا من ملف المواطن التأميني، ويُستخدم في مختلف مراحل الحياة المهنية. فقد يُطلب عند التوظيف أو صرف المستحقات التأمينية، لذا من الضروري حفظه وعدم تداوله مع جهات غير موثوقة، وتسعى الدولة إلى تيسير الحصول عليه من خلال وسائل إلكترونية وهاتفية، ما يعكس الاهتمام بتطوير الخدمات العامة وتحقيق الشمول التأميني.

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