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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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بيزنس وبورصة

روشتة شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء لعدم اللجوء لتخفيف الأحمال

روشتة عدم اللجوء
روشتة عدم اللجوء لتخفيف الأحمال

أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء.. أطلقت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس إيهاب الفقى حملة للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء في إطار توجيهات مجلس الوزارء بتخفيض معدلات الاستهلاك لتتمكن الدولة من الالتزام بعهدها مع المواطنين بعدم اللجوء لتخفيف أحمال الكهرباء رغم الاحداث العسكرية التي تمر بها المنطقة.

روشتة عدم اللجوء لتخفيف الأحمال

وتنشر الموجز روشتة شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء لعدم اللجوء لتخفيف الأحمال وإليك التفاصيل عبر السطور التالية.

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نصائح ترشيد الاستهلاك

ووجهت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء بعض النصائح للمواطنين الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء والحصول على أعلى كفاءة للأجهزة الكهربائية دون التوقف عن الاستخدام والذى يعود بالنفع على المواطن من خلال خفض قيمة فاتورة الكهرباء.

نصائح شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء

وشملت نصائح ترشيد الاستهلاك التي وجهتها شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء طرق الاستخدام الأمثل لتكييف الهواء والسخانات الكهربائية والغسالات والثلاجات وغيرها من الأجهزة الكهربائية التى تساهم فى خفض معدلات الاستهلاك.

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