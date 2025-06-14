هل تنقطع الكهرباء خلال الصيف تزامنًا مع الأحداث الإقليمية؟.. مدبولي يجيب

حقيقة قطع الكهرباء.. كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن حقيقة قطع الكهرباء خلال فصل الصيف مؤكدًا أنه لن يحدث انقطاعًا في الكهرباء خلال الصيف رغم أن الأحداث الإقليمية المتصاعدة لها تأثير مباشر على إمدادات الغاز المصرية.

حقيقة قطع الكهرباء

الموجز يكشف تفاصيل اعترف مدبولي بحقيقة قطع الكهرباء، حيث أوضح رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي على هامش تفقد عددٍ من المشروعات التنموية في البحيرة: «على مدار شهور وإحنا بنتكلم على أن إللي بيحصل في المنتطقة، ونتخوف من التصعيد الأخير لأن فيه مخاطر شديدة على المنطقة، وموقف مصر واضح بإدانة التصعيد، ومحدش عارف التصعيد يقود إلى إيه، والصراع مرشح أنه يطال دول أخرى بالمنطقة، وندعو الله ألا تتصاعد الحرب لتكون أزمة إقليمية وتصبح عالمية، ودايما كنا بنتكلم أن الحكومة دايما تضع كل السيناريوهات».

وأضاف: «بمجرد حدوث التصعيد تم التواصل مع وزارء البترول والمالية والكهرباء ورئيس البنك المركزي، لمناقشة وتداعيات الحرب على قطاع الطاقة، ووضعنا خطتنا، وقولنا إن الصيف ده كل تخطيتنا ألا يحدث تخفيف أحمال، ومستمرين على هذا التعهد».

وقال: «ما حدث إمبارح له تداعيات مباشرة على إمدادات الغاز إلى مصر، وبدأنا في إجراءات احترازية ومتابعة خطط الطوارئ، حتى لا يحدث أي انقطاع في الكهرباء».

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة وضعت كل السيناريوهات المتوقعة بشأن التصعيد الأخير في المنطقة.

مدبولي: سيتم ضخ 2250 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا لتأمين احتياجاتنا

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة كانت حريصة على أن تتواجد عدد من سفن التغييز (الغاز المسال) لتأمين الاحتياجات من الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء وجميع الأنشطة الأخرى.

وأوضح رئيس الوزراء: «كنا حريصين على استجلاب سفن للتغييز (الغاز المسال) في الصيف، حيث كان لدينا سفينة واحدة، وعملنا على أن يكون لدينا 3 سفن للوصول بطاقة الغاز إلى 3 أضعاف العام الماضي، لنستوعب الزيادة المتوقعة في استهلاك الكهرباء، ونحسن كفاءة محطات الكهرباء أيضًا».

وأضاف: «الآن موجودة 3 سفن في مصر، وستدخل السفينة الثانية الخدمة خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الانتهاء من الأعمال الفنية الخاصة بربطها على الشبكة القومية للغاز، والسفينة الثالثة ستدخل الخدمة في أول يوليو المقبل، ليتم ضخ 2250 مليون قدم مكعب من الغاز في اليوم الواحد».

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