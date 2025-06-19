السويدي إليكتريك تزود أول مشروع في رأس الحكمة بمحولات طاقة جافة

تزويد رأس الحكمة بمحوّلات طاقة جافة متطورة.. أعلنت شركة السويدي إليكتريك، الرائدة في تقديم حلول الطاقة المتكاملة والبنية التحتية والخدمات الرقمية، عن اختيارها لتزويد أول المنتجعات الجديدة في رأس الحكمة بالطاقة، والذي تطوره شركةModon Holding PSC

وتتولى السويدي إليكتريك ضمن هذا المشروع الحيوي توريد محوّلاتها الجافة المتطورة، إلى جانب تركيب أنظمة Busway عالية الأداء، لتأمين تغذية كهربائية موثوقة للمنتجع بكفاءة عالية.

تزويد رأس الحكمة بمحوّلات طاقة جافة متطورة

الموجز يستعرض تفاصيل تزويد رأس الحكمة بمحوّلات طاقة جافة متطورة، إذ يعكس هذا المشروع الاستراتيجي التعاون القوي بين Modon Holding PSC و السويدي إليكتريك، حيث يجمع الطرفان رؤيتهما المشتركة لتقديم حلول بنية تحتية مستقلة تساهم في دعم التنمية الوطنية.

تطوير مشروعات مستقبلية مؤثرة تواكب الرؤية الاستراتيجية لمصر

وتُجسّد هذه الشراكة التزام الطرفين بتطوير مشروعات مستقبلية مؤثرة تواكب الرؤية الاستراتيجية لمصر، وتضع معايير جديدة في أنظمة الطاقة المتكاملة وتميّز التنفيذ الإنشائي.

ويُعدّ المنتجع، الذي لا يزال قيد الإنشاء، استثماراً محورياً ضمن استراتيجية تطوير الساحل الشمالي لمصر. وتُساهم السويدي إليكتريك في المشروع من خلال تركيب محوّلات جافة من نوع Cast Resin، والمعروفة بأمانها البيئي وموثوقيتها العالية ومقاومتها للاشتعال.

وتتميز هذه المحوّلات بكفاءة حرارية متقدمة، وحاجتها المحدودة للصيانة، مما يجعلها خياراً مثالياً للمشروعات الحضرية الحديثة التي تتطلب حلول طاقة قوية ومستدامة.

أنظمة Busway بديلاً ذكياً للأنظمة التقليدية المعتمدة على الكابلات

توفّر أنظمة Busway من السويدي اليكتريك بديلاً ذكياً للأنظمة التقليدية المعتمدة على الكابلات، وتمتاز هذه الأنظمة بتصميمها المدمج والمرن وكفاءتها العالية في توزيع الطاقة، مع تقليل وقت التركيب وخفض تكاليف التشغيل.

تطوير البنية التحتية بمصر ودعم نموها الوطني

كما تتمتع بدرجة حماية كبيرة، وهي مزودة بهيكل من الألومنيوم يوفر قوة ميكانيكية عالية ومقاومة ممتازة للتآكل، مما يضمن أداءً طويل الأمد حتى في البيئات القاسية.

وصرّح عمرو علي، مدير عام المبيعات في مصر، قائلاً: "أن السويدي إليكتريك تلتزم دوماً بتقديم أعلى مستويات الجودة والأداء في جميع منتجاتها وحلولها، وأن هذا المشروع يُعدّ مثالاً واضحاً على الدور الرئيسي الذي تلعبه الشركة في تطوير البنية التحتية بمصر ودعم نموها الوطني."

مشروعات البنية التحتية الوطنية

وأضاف علي: "أن دمج المحوّلات الجافة وأنظمة Busway من السويدي إليكتريك في المشروع يمنحه حلول طاقة متقدمة وموثوقة ومستدامة، تلبي احتياجات المنتجع على المدى الطويل، كما تبرز هذه التقنيات التأثير المتواصل للشركة في دفع عجلة التنمية الوطنية إلى الأمام."

ومن خلال هذا التعاون، تعزّز السويدي إليكتريك مكانتها كمساهم رئيسي في مشروعات البنية التحتية الوطنية، إذ تقدم حلولاً مبتكرة وآمنة وموفرة للطاقة، مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات تطور القطاع العقاري المتسارع في مصر.

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