طقس السبت .. أجواء شديدة الحرارة وشبورة كثيفة في الصباح وتحذيرات للملاحة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد غدًا السبت، الموافق 21 يونيو 2025، ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب أنحاء البلاد، بينما يكون مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، ومعتدلًا خلال ساعات الليل والصباح الباكر ، ويستعرض لكم الموجز التفاصيل كاملة.

حيث أشارت الهيئة إلى تكون شبورة مائية كثيفة في ساعات الصباح الأولى، خاصة على مناطق من السواحل الشمالية، والوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة، بالإضافة إلى شمال ووسط سيناء.

ويصاحب الحالة الجوية نشاط للرياح على أغلب المناطق، مع اضطراب في حركة الملاحة البحرية بخليج السويس، حيث تتراوح سرعة الرياح ما بين 50 إلى 60 كم/س، ويصل ارتفاع الأمواج من مترين إلى ثلاثة أمتار.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا:

القاهرة: العظمى 36° - الصغرى 24°

الإسكندرية: العظمى 30° - الصغرى 21°

مطروح: العظمى 29° - الصغرى 20°

سوهاج: العظمى 39° - الصغرى 24°

قنا: العظمى 40° - الصغرى 25°

أسوان: العظمى 41° - الصغرى 26°

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