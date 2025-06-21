الغليان يقترب ..طقس ناري يجتاح مصر وتحذيرات عاجلة من الأرصاد الجوية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة ليوم غداً الأحد الموافق 22 يونيو 2025، مشيرة إلى استمرار الموجة الحارة التي تؤثر على مختلف المحافظات والمدن المصرية.

ووفقًا لما يرصده موقع الموجز، يتوقع أن تشهد البلاد طقسًا شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، ويصبح الطقس معتدلًا خلال ساعات الليل والصباح الباكر، مع استمرار متابعة الظواهر الجوية المصاحبة ودرجات الحرارة المتوقعة بدقة.

تحذير من شبورة مائية كثيفة

من المتوقع تكون شبورة مائية كثيفة أحيانًا خلال الساعات من الرابعة حتى الثامنة صباحًا، خاصة على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية، الوجه البحري، مدن القناة، وشمال ووسط سيناء، مما يستوجب الحذر أثناء القيادة.

نشاط رياح وارتباك بحري:

تشير التنبؤات إلى نشاط ملحوظ للرياح على فترات متقطعة في أغلب المناطق، يصاحبه اضطراب في حركة الملاحة البحرية بخليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح إلى 50 كم/س، فيما تتراوح الأمواج بين 2 إلى 3 أمتار.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا:

القاهرة والوجه البحري: 35° عظمى / 23° صغرى

السواحل الشمالية: 30° عظمى / 22° صغرى

شمال الصعيد: 37° عظمى / 24° صغرى

جنوب الصعيد: 41° عظمى / 26° صغرى

كما وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عددًا من النصائح العاجلة والهامة للمواطنين، وذلك بسبب الموجة الحارة التى تشهدها البلاد فى ظل ارتفاع درجات الحرارة الملحوظ على كافة الأنحاء.

وجاءت نصائح هيئة الأرصاد للمواطنين كما يلى:

1- الإكثار من شرب الماء والعصائر الطبيعية خلال فترة النهار خاصة.

2- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

3- ارتداء غطاء للرأس أو شمسية عند التعرض لأشعة الشمس.

4- التواجد فى أماكن جيدة التهوية خلال فترات النهار.

5- ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة فاتحة اللون.

6- عدم ترك أى مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات.

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