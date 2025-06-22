شوف وصلت كام.. ننشر أسعار السلع الغذائية اليوم الأحد 22 يونيو 2025

شهدت الأسواق المصرية تحولًا إيجابيًا في تلبية احتياجات الأسر بفضل التنوع والجودة العالية في المنتجات الغذائية المتاحة. مع توفر اللحوم، الأسماك، الدواجن، الخضروات، الفواكه، والبيض بأسعار مدعمة في مختلف المناطق، تعكس هذه التحسينات الجهود الفعالة التي تبذلها الحكومة في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، مما يساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر ويعزز الاستقرار الغذائي في البلاد.

وموقع "الموجز" يقدم لكم نشرة تفصيلية بأسعار السلع الغذائية اليوم، مع التنويه إلى احتمال وجود تفاوت طفيف في الأسعار حسب المناطق المختلفة.

أسواق اللحوم الحمراء ، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق:

اللحم الكندوز (عادي): نحو 404.05 جنيه/كجم

اللحم الكندوز الكبير: حوالي 351.49 جنيه/كجم

اللحم البتلو: قرابة 413.86 جنيه/كجم

عرق الفلتو: سجل نحو 420 جنيه/كجم

اللحم الضأن: بلغ حوالي 423.25 جنيه/كجم

الكبدة البلدي: تتراوح بين 300 – 350 جنيه/كجم

اللحم الجملي: بين 270 – 300 جنيه/كجم

اللحم المفروم البلدي: يتراوح بين 330 – 460 جنيه/كجم

أسعار اللحوم بمنافذ وزارة الزراعة:

اللحم الكندوز: نحو 350 جنيه/كجم

السجق: حوالي 225 جنيه/كجم

اللحم الضأن: مستقر عند 350 جنيه/كجم

اللحم المفروم: متاح بسعر 230 جنيه/كجم

الكبدة: تباع بنحو 250 جنيه/كجم

اللحوم البلدي الطازجة: تُعرض بسعر 280 جنيه/كجم

أسعار اللحوم من السلخانات والجزارين:

أوضحت نقابة الجزارين أن:

اللحم بالعظم من السلخانة: يُباع بـ 300 جنيه/كجم للذبيحة الكاملة (مشفاة).

اللحم الكندوز البقري المشفي: يتراوح بين 350 – 450 جنيه/كجم حسب القطعة.

الكندوز الجاموسي الصغير: يتراوح بين 350 – 370 جنيه/كجم

اللحم الضأن والماعز: يصل إلى 450 جنيه/كجم

لحم الجمل القاعود الصغير: حوالي 320 جنيه/كجم

لحم الجمل الكبير: نحو 280 جنيه/كجم

لحم الأبقار والجاموس الخشن (مذبوح): يتراوح بين 220 – 230 جنيه/كجم

أسعار الدواجن في المزارع والأسواق، وذلك حسب آخر تحديثات السوق المحلي.

أسعار الدواجن اليوم (جنيهًا/كجم):

الدواجن البيضاء:

في المزرعة: 66 جنيهًا/كجم

للمستهلك: بين 75 و80 جنيهًا/كجم

الدواجن الأمهات:

في المزرعة: 52 جنيهًا/كجم

للمستهلك: بين 62 و65 جنيهًا/كجم

الدواجن الساسو:

في المزرعة: 108 جنيهات/كجم

للمستهلك: بين 115 و120 جنيهًا/كجم

أسعار البيض اليوم (جنيهًا/الكرتونة):

البيض الأبيض: بين 120 و130 جنيهًا

البيض الأحمر: بين 125 و135 جنيهًا

البيض البلدي: بين 120 و125 جنيهًا

أسعار الكتاكيت اليوم (جنيهًا/كتكوت):

الكتكوت الأبيض (شركات): بين 20 و22 جنيهًا

كتكوت الساسو: 11 جنيهًا

الكتكوت البلدي الحر: بين 6.5 و7 جنيهات

كتكوت ساسو بيور: بين 17 و18 جنيهًا

الكتكوت الهجين: بين 10 و11 جنيهًا

كتكوت جيل ثاني: بين 11 و12 جنيهًا

كتكوت روزي بيور: بين 15 و16 جنيهًا

أسعار أجزاء الدواجن ومنتجاتها (جنيهًا/كجم):

الأوراك: بين 85 و90 جنيهًا/كجم

البانيه: بين 190 و200 جنيهًا/كجم

الكبد والقوانص: نحو 120 جنيهًا/كجم

أجنحة الدواجن: بين 55 و60 جنيهًا/كجم

أسعار اللحوم البديلة (جنيهًا/كجم):

البط: 160 جنيهًا/كجم

الأرانب: 140 جنيهًا/كجم

زوج الحمام: نحو 170 جنيهًا.

أسعار الأسماك البلطي والجمبري والبوري

في الأسواق المحلية، وجاءت الأسعار كما يلي:

أسعار الأسماك في الأسواق المحلية (جنيها/كجم):

السمك البلطي: من 72 إلى 82 جنيهًا/كجم

السمك البوري: من 80 إلى 210 جنيهًا/كجم

الجمبري حجم 2: من 510 إلى 670 جنيهًا/كجم

الجمبري حجم 3: من 200 إلى 400 جنيهًا/كجم

أسعار الأسماك في سوق العبور «جملة» (جنيها/كجم):

البلطي 1: من 80 إلى 82 جنيهًا/كجم

البلطي 2: من 72 إلى 76 جنيهًا/كجم

البلطي الأسواني: من 30 إلى 80 جنيهًا/كجم

البلطي الفيليه: من 75 إلى 275 جنيهًا/كجم

قشر بياض: من 190 إلى 290 جنيهًا/كجم

بياض أملس 1 بلدي: من 140 إلى 240 جنيهًا/كجم

المكرونة السويسي: من 75 إلى 135 جنيهًا/كجم

البوري 1: من 150 إلى 210 جنيهًا/كجم

البوري 2: من 80 إلى 120 جنيهًا/كجم

المرجان 2: من 100 إلى 180 جنيهًا/كجم

الثعابين: من 100 إلى 600 جنيهًا/كجم

الكابوريا: من 100 إلى 190 جنيهًا/كجم

سبيط، كاليماري، سابيا: من 230 إلى 330 جنيهًا/كجم

أسعار الأسماك المجمدة (جنيها/كجم):

المكرونة المجمد: من 30 إلى 60 جنيهًا/كجم

السردين المجمد: من 50 إلى 80 جنيهًا/كجم

المرجان المجمد: من 30 إلى 60 جنيهًا/كجم

البربون المجمد: من 30 إلى 60 جنيهًا/كجم

الدنيس المجمد: من 160 إلى 320 جنيهًا/كجم

الماكريل المجمد: من 100 إلى 160 جنيهًا/كجم

الجمبري المجمد: من 175 إلى 475 جنيهًا/كجم

أسعار الخضروات والفاكهة، وجاءت الأسعار كما يلي :

أسعار الخضروات

الطماطم: 6.5 جنيها/كجم

البطاطس: 8 جنيها/كجم

البصل الأبيض: 11.5 جنيها/كجم

البصل الأحمر: 9 جنيها/كجم

الكوسة: 9 جنيها/كجم

الجزر: 8 جنيها/كجم

الفاصوليا: 11 جنيها/كجم

الباذنجان والفلفل

الباذنجان البلدي: 5.5 جنيها/كجم

الباذنجان الرومي: 4 جنيها/كجم

الباذنجان الأبيض: 9 جنيها/كجم

الفلفل الرومي: 8 جنيها/كجم

الفلفل البلدي: 5.5 جنيها/كجم

الفلفل الألوان: 10 جنيها/كجم

الملوخية: 7 جنيها/كجم

خضروات أخرى

الخيار: 12 جنيها/كجم

البامية: 30 جنيها/كجم

القلقاس: 15 جنيها/كجم

الثوم: 60 جنيها/كجم

اللفت: 5 جنيها/كجم

البنجر: 8 جنيها/كجم

ورق العنب: 50 جنيها/كجم

القرنبيط: 5.5 جنيها/كجم

البروكلي: 30 جنيها/كجم

الكرنب: 5 جنيها/للواحدة

أسعار الفاكهة

الحمضيات

البرتقال الصيفي: 32 جنيها/كجم

الجريب فروت: 25 جنيها/كجم

الليمون البلدي: 30 جنيها/كجم

الليمون الأضاليا: 20 جنيها/كجم

العنب والتفاح والبلح

العنب الأصفر: 25 جنيها/كجم

العنب الأحمر: 31 جنيها/كجم

العنب الكرمسن: 35 جنيها/كجم

العنب الأسود: 35 جنيها/كجم

التفاح المصري: 27 جنيها/كجم

التفاح الأمريكي/الإيطالي: 100 جنيها/كجم

البلح الرملي: 20 جنيها/كجم

البلح السيوي: 70 جنيها/كجم

البلح الثلاجة: 20 جنيها/كجم

فواكه متنوعة

الكانتلوب: 14 جنيها/كجم

الشمام: 21 جنيها/كجم

أسعار المانجو (جنيها/كجم)

المانجو العويس: 55

الهندي: 35

التيمور: 35

الزبدية: 38

البلدي: 20

الفونس: 40

الفص: 100

الدبشة: 25

فواكه أخرى

البطيخ نمرة 1: 100 جنيها/للواحدة

البطيخ نمرة 2: 64 جنيها/للواحدة

البرقوق السكري: 40 جنيها/كجم

البرقوق الإنجليزي: 35 جنيها/كجم

المشمش الصحراوي: 80 جنيها/كجم

الكمثرى المستوردة: 135 جنيها/كجم

الأناناس: 75 جنيها/كجم

الدوم: 20 جنيها/كجم

الكريز: 75 جنيها/كجم

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