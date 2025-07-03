صدفة غريبة..ولادة توأم أحدهما بوجهين تُثير مشاعر الطاقم الطبي في أربيل

تداول عدد كبير من رواد السوشيال ميديا صورة مؤثرة تمثلت في ولادة توأمين في ظروف استثنائية لافتة ، حيث شهدت أحد المستشفيات الخاصة في مدينة أربيل ، عصر يوم الثلاثاء الموافق 1 يوليو 2025، واقعة طبية نادرة في ظروف استثنائية لافتة.

ويرصد موقع الموجز القصة الكاملة وراء ولادة طفل بوجهين، في واقعة نادرة أثارت دهشة الأطباء وذهول الأهالي، حيث نُقل الطفل إلى المستشفى فور ولادته .

وقد تفاجأ الفريق الطبي عند ولادة أحد الطفلين بوجود وجهين في حالة طبية نادرة تُعرف باسم "ازدواج الوجه" (Craniofacial Duplication)، والتي تُعد من أندر التشوهات الخلقية على مستوى العالم.

ورغم الجهود الطبية المكثفة التي بُذلت في محاولة لإنقاذه، فارق الطفل الحياة بعد وقت قصير من ولادته، مما خلّف أثرًا نفسيًا عميقًا في نفوس الأطباء والعاملين في المستشفى. في المقابل، يخضع شقيقه التوأم للمراقبة والعناية الطبية الدقيقة، وتتم متابعة حالته الصحية على مدار الساعة من قِبل فريق مختص.

وأكد مصدر طبي مطّلع أن حالة الأم مستقرة وتتمتع بصحة جيدة، في ظل أجواء إنسانية ممزوجة بالألم والأمل، حيث يواصل الطاقم تقديم الرعاية اللازمة للأم وطفلها.

تُجسد هذه الحالة النادرة جانبًا من تعقيدات الطب، وتُعيد التذكير بعجائب الخلق وهشاشة الحياة، إلى جانب قدرة الأمل على الظهور حتى في أحلك الظروف وأكثرها ندرة.



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