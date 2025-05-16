شهد اليوم الأستاذ الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيره

الإحتفالية الخاصة التى اقامتها المديرية - ادارة التمريض - لتكريم بعض النماذج المضيئة من هيئة التمريض بمحافظة البحيره ، احتفالاً باليوم العالمى للتمريض ، والذى يوافق الثانى عشر من مايو من كل عام، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتورخالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان ، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيره ينشر الموجز تكريم بعض النماذج المضيئه من هيئة التمريض بمحافظة البحيرة.

وبحضور الدكتور سامح عبداللطيف وكيل المديرية ، الدكتور سعيد عوض مدير إدارة المستشفيات بالمديرية محمد الحلواني مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية ،و نبيله درويش مدير ادارة التمريض بالمديرية .

حضور كثيف من هيئة التمريض البحراوي

وشهد الحفل حضور كثيف من هيئة التمريض البحراوي من كافة الجهات التابعة لمديرية الصحة بالبحيره

حيث بدأ الحفل بالوقوف دقيقةً حدادًا على أرواح شهداء الجيش الأبيض بصفة عامة ومن هيئة التمريض بصفة خاصة.

ثم توالت الكلمات المعبرة عن مشاعر الحب والتقدير والإحترام تجاه هيئة التمريض البحراوى ، و أشاد وكيل الصحة بكل أعضاء هيئة التمريض ، الذين قدَّموا الغالى والنفيس فى مجابهة الكورونا وغيرها ، مضحيين بأنفسهم وبأمن واستقرار أسرهم ، من أجل التواجد بين المرضى لتمريضهم وخدمتهم ورعايتهم ، بل بتقديم ارواحهم تضحيةً للمرضى وفداءً للوطن.

بمناسبة اليوم العالمى للتمريض صحة البحيرة .. تكرم النماذج المضيئة للتمريض البحراوى

وقال بأنه دائما ما يُوْلى هيئة التمريض البحراوى بدعمه المستمر ، وأننا نقف جميعا سندًا فى ظهر التمريض ولهم منا كل العون فى مهمتهم الإنسانية وفى سبيل تقديمهم لخدمة راقية تليق بالمواطن .

الدور البارز الذى يلعبه التمريض

وتحدث الدكتور سامح عبداللطيف عن الدور البارز الذى يلعبه التمريض فى المنظومة الصحية وأنهم دائما ما يكونون فى المقدمة فى أى حدث ، فهم خط الدفاع عن صحة وأمن وسلامة المواطن ، ولهم كل التحية والتقدير ووجه لهم عظيم كلمات الشكر ، وقال أن أى كلمات تُقال فلن توفيهم حقهم وأن لهم الأجر والثواب من الله نظير ما يقومون به من عمل سامى وانسانى ونبيل .

وتوالت كلمات الحضور ، الدكتور سعيد عوض ، ومحمد الحلواني وجميعا قدموا الشكر والتحية والإجلال والتقدير لهيئة التمريض على ما قدموه وما يقدموه من خدمات انسانية عظيمة وثمنوا مواقفهم البطولية والتضحيات المختلفة التى قدموها أثناء جائحة الكورونا وغيرها.

مدير ادارة التمريض وصاحبة الإحتفالية

ووجهت نبيله درويش مدير ادارة التمريض وصاحبة الإحتفالية الشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى على كل الدعم الذى يقدمه لهيئة التمريض ، وشكرت الدكتور وكيل الوزاره على اهتمامه المتناهى بهيئة التمريض ووعدت بأنها وهيئة التمريض لن يترددوا فى تقديم ارواحهم فداءً للواجب ولخدمة أى مريض .

تكريم النماذج المضيئة للتمريض البحراوى

وفى نهاية الحفل كرم وكيل الوزارة عدد كبير من بعض النماذج المضيئة للتمريض البحراوى ، وبعض شهداء هيئة التمريض

وفى نهاية الحفل تم تقديم محاضرة للدكتور محمد الباهي بمستشفى ايتاي البارود والمدرب بمستشفى الناس بالقاهرة .

اقرأ أيضاً : محافظ البحيرة: تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين لتحقق التنمية المستدامة

اقرأ أيضاً: محافظ البحيرة.. افتتاح ٣ معارض أهلا رمضان على الاقل بكل مركز

