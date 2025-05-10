بالصور.. ماذا قال البابا تواضروس الثاني عن الأنبا باخوميوس في قداس الأربعين؟

قداس الأربعين لـ الأنبا باخوميوس.. ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم، قداس السبت من الأسبوع الثالث من الخمسين المقدسة، بمناسبة مرور أربعين يومًا على نياحة مثلث الرحمات نيافة الأنبا باخوميوس، مطران إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي. أُقيم القداس في كرمة مار مرقس بدمنهور، مقر المطرانية، بحضور عدد من الآباء المطارنة والأساقفة ومجمع كهنة إيبارشية البحيرة ورهبان دير القديس مكاريوس، إلى جانب وفود من الآباء الكهنة والرهبان من إيبارشيات وأديرة الكرازة المرقسية، وراهبات ومكرسات وأراخنة "البحيرة"، وجموع غفيرة من الشعب.

ويستعرض الموجز فيما يلي أبرز مشاهد قداس الأربعين لـ الأنبا باخوميوس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني.

قداس الأربعين للانبا باخوميوس

قداس الأربعين لـ الأنبا باخوميوس

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، خلال عظته إن الأنبا باخوميوس خدم إيبارشيته لأكثر من 54 عامًا، قدم خلالها نموذجًا رائعًا في الخدمة والإخلاص، مؤكدًا أن الذين نحبهم لا يموتون، بل يعيشون في قلوبنا، ونظل دومًا نتذكر حياتهم وما صنعوه من أجلنا.

3 ملامح تميز بها الأنبا باخوميوس

وأشار قداسة البابا إلى أن الأنبا باخوميوس تميز بـ 3 ملامح خلال مسيرته وهي:

قامة روحية

تحققت فيه معادلة "الروحي والإداري"، إذ كان شخصية روحية بالحقيقة وفي نفس الوقت إداريًّا ناجحًا. كان محبًا للصلاة وللقديسين وللسهر الروحي وللألحان، وكانت روحانياته واضحة في عظاته وتعاليمه، حيث مزج بين كلمة الله وخبراته الروحية العميقة. أشار قداسة البابا إلى أنه خدم معه لمدة 22 سنة، وتعلم منه الكثير من فكره وأسلوبه وأمانته وروحياته.

قداس الأربعين للأنبا باخوميوس

قامة كنسية

كان نموذجًا للخادم الكنسي، محبًا للكنيسة وللقديسين وأعيادهم وتذكاراتهم، ومحبًا للفقراء وخدمتهم. بذل جهدًا كبيرًا ودموعًا كثيرة في الإيبارشية، وكل كنيسة فيها تشهد لتعبه وعمله وصلواته ودموعه. أحيا خدمة حية في منطقة الخمس مدن الغربية، التي كانت مجرد لقب يقترن بنطاق خدمة الأب البطريرك.

قامة وطنية

كان يحب مصر جدًا، وشارك في العديد من الفعاليات الوطنية. في وقت الأزمات، كان يعالج الأمور بهدوء وحكمة، ويميل إلى صنع السلام. تميز بعلاقات طيبة مع المسؤولين، وكان يتكلم معهم في الغرف المغلقة بكلام الحق، بكل وضوح وصراحة، وفي العلن يقدم سلامة المجتمع والوطن كأولوية أولى.

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