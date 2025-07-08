منح طارق عبد العزيز درجة الدكتوراه عن رسالة إعلامية حول الصراع النووي

رسالة إعلامية حول الصراع النووي.. تمكن طارق عبد العزيز فرج مسؤول الإعلام النووي السابق بهيئة الطاقة الذرية، من مناقشة رسالة دكتوراة حول الصراع النووي تحت عنوان "معالجة الصحافة المصرية لقضيه الصراع النووي ".

ويأتي ذلك بعد مناقشة علمية مستفيضة شارك فيها نخبة من الأساتذة المتخصصين في مجال الإعلام، حيث تشكلت لجنة الحكم والمناقشة من: ا.د.محمد معوض إبراهيم أستاذ الإعلام المتفرغ بكلية الدراسات العليا للطفولة - قسم الإعلام - وثقافة الطفل جامعة عين شمس (مناقشا داخليا ومقررا) ،ا.د.سلام أحمد عبده أستاذ الصحافة ورئيس قسم الإعلام التربوي الأسبق كلية التربية النوعية جامعة عين شمس (مشرفا) ، ا.د.عربي عبد العزيز الطوخي أستاذ الإعلام بقسم الإعلام كلية الآداب جامعة بنها ووكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة (مناقشا خارجيا).

رسالة إعلامية حول الصراع النووي

الموجز ينقل تفاصيل رسالة إعلامية حول الصراع النووي، حيث تمثل الرسالة سبقا أكاديميا غير مسبوق حيث تعد الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط لتناولها قضية الصراع النووي من منظور شامل ومتكامل يجمع بين الأبعاد السياسية والاستراتيجية والتقنية مع التركيز على التهديدات النووية في الشرق الأوسط وإمكانية نشوب نزاعات إقليمية أو دولية ذات طابع نووي.

رسالة إعلامية حول الصراع النووي





وهدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على المخاطر الحقيقيه للتسلح النووي وآثاره على الأمن الدولي، وطرق معالجة الصحافة المصرية لهذه القضية .



وأوصت الرسالة بضرورة تعزيز الوعي الأمني والعلمي بقضية الصراع النووي التي تهدد البشرية، كما أوصت بضرورة إعداد كوادر إعلامية متخصصة في المجال النووي عن طريق مشاركة الإعلاميين في المؤتمرات العلمية النووية ، وكذا عقد ندوات وورش عمل عن الطاقة الذرية واستخداماتها في السلم والحرب والتي تقدم للإعلاميين لإكسابهم المصطلحات النووية وتعريفهم بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصه بالطاقة النووية .

كما أوصت الرساله بضرورة إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات تحتوي على كتب ومراجع موثقة عن الطاقة النووية واستخداماتها تمكن الإعلاميين في كافة تخصصاتهم الإعلامية للرجوع إليها والإستفادة من محتواها العلمي .



تأتي هذه الدراسة في وقت يشهد فيه العالم تطورات متسارعة في قضايا الصراع النووي مما يجعل فهم طبيعة المعالجة الصحفية لهذه القضايا أمرا ضروريا، لتوفيرها رؤية متعمقة حول كيفية تعامل الإعلام مع واحدة من أكثر القضايا تعقيدا وتأثيرا على مستقبل الامن والسلم الدوليين.

جدير بالذكر أن الدكتور طارق عبد العزيز حاصل على بكالوريوس العلوم جامعة الزقازيق عام 83 وحاصل على دبلوم الإعلام سنه 90 وحاصل على الماجستير في الإعلام النووي من كلية البحوث والدراسات البيئية بقسم العلوم التربوية والإعلام البيئي، وحاصل على درجه الدكتوراه من كمبردج البريطانيه عام 2021 في مجال الفنون.

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