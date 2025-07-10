السويدي للتنمية تجذب استثمارات تركية جديدة لتعزيز صناعة النسيج في مصر

تعزيز صناعة النسيج في مصر.. وقعت شركة السويدي للتنمية الصناعية، إحدى شركات مجموعة السويدي إليكتريك، اتفاقية مع شركة بوني التركية، إحدى أكبر الشركات العالمية في مجال الصناعات النسيجية، لشراء قطعة أرض صناعية بمساحة 120 ألف متر مربع داخل مشروع “إندستريا العاشر” بمدينة العاشر من رمضان، لتصبح منطقة حرة خاصة، وذلك بهدف إنشاء مصنع متكامل للمنسوجات عالية الجودة، باستثمارات تقدر بحوالي 100 مليون دولار مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة النسيج.

جاءت هذه الخطوة بدعم من مكتب التمثيل التجاري المصري فى اسطنبول والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لتكون إضافة جديدة لسلسلة النجاحات التي تحققها مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاع النسيج الذي يُعد من القطاعات الرائدة في دعم الصادرات وتوفير فرص العمل.

تعزيز صناعة النسيج في مصر

الموجز ينقل التفاصيل، حيث شهد مراسم التوقيع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي اليكتريك، والسفير صالح موتلو شان، سفير تركيا بالقاهرة، والوزير مفوض تجارى علاء البيلي، مدير إدارة شئون الاستثمار بجهاز التمثيل التجارى.

وقع الاتفاقية المهندس محمد القماح، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية، وحسن جلوكايا، الرئيس التنفيذي لشركة بوني للنسيج.

وأكد المهندس محمد القماح أن هذه الاتفاقية تعكس ثقة المستثمرين الدوليين في الخدمات المتكاملة والبنية التحتية المتطورة التي توفرها السويدي للتنمية الصناعية داخل المدن الصناعية، والتي صُممت خصيصًا لتلبية احتياجات المستثمرين وتحقيق تطلعاتهم في النمو والتوسع.

تعاون لتعزيز صناعة النسيج في مصر

مشروع “إندستريا العاشر”

وأضاف أن مشروع “إندستريا العاشر” يوفر بيئة أعمال محفزة تساعد المستثمرين على التركيز على أعمالهم وتحقيق أعلى معدلات الإنتاجية، مشيرًا إلى أن الشركة تلتزم بتقديم دعم مستمر لعملائها من خلال حلول ذكية وشبكات مرافق متكاملة وخدمات تشغيل احترافية وفق أعلى المعايير الدولية، بما يضمن نجاح شركائها الصناعيين وتحقيق أهدافهم الاستثمارية في السوق المصري والأسواق التصديرية.

من جانبه، أعرب حسن جلوكايا عن فخره بالشراكة مع السويدي للتنمية الصناعية واختيار مصر كموقع استراتيجي للاستثمار، مشيرًا إلى أن المصنع الجديد سيوفر 2500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، باستثمارات تقدر بنحو 100 مليون دولار أمريكي، مع بدء التشغيل بنهاية عام 2026، بما يسهم في دعم الاقتصاد المصري وزيادة الصادرات إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية.

تعاون لتعزيز صناعة النسيج في مصر

استثمارات جديدة في مصر

ووجه الدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجارى المصرى، التهنئة إلى المهندس أحمد السويدى وشركة السويدي للتنمية الصناعية وشركة بونى التركية على بدء استثماراتهم الجديدة في مصر موضحاً الدور الهام لمكتب التمثيل التجارى المصرى في إسطنبول في إتمام توقيع هذا الاتفاق من خلال الاتصالات المستمرة بين المكتب وشركة بونى، وتوفير سبل الدعم والمعلومات اللازمة حول أنظمة الاستثمار المختلفة في مصر والتشريعات والقوانين والحوافز المختلفة لمساعدتها في اتخاذ قرار الاستثمار في مصر .

كما أنه وفي اطار التنسيق المستمر بين شركة السويدي للتنمية الصناعية والتمثيل التجاري فقد تم استكمال المراحل الأخيرة من الاتفاق خلال فعاليات البعثة الترويجية التي قامت بها شركة السويدي إلى اسطنبول برئاسة المهندس احمد السويدي خلال يونيو الماضي بالتنسيق مع المكتب التجاري في اسطنبول.

وقال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الحكومة المصرية تبذل قصارى جهدها لتلبية الطلب المتنامي على الاستثمار في مصر، خاصةً في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة، وهو أحد أهم القطاعات التي تستهدف الحكومة تعزيز معدلات نموه لمساهمته الكبيرة في تشغيل العمالة.

تعاون لتعزيز صناعة النسيج في مصر

وأشار إلى تنسيق الجهود مع المطورين الصناعيين لتجهيز وترفيق العديد من المناطق الصناعية في العاشر من رمضان والسادات والسويس والمنيا، بما يُلبي الاحتياجات التصنيعية المتزايدة للاستثمارات المُتدفقة في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة على استمرار الشراكة المُمتدة مع مؤسسات القطاع الخاص، ومن ضمنها مجموعة السويدي، للترويج للأنشطة الاستثمارية في مصر، ما يخلق سياسات متطابقة مع احتياجات المستثمرين، وإضافة مئات الفرص على خريطة مصر الاستثمارية.

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