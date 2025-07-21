محافظة القليوبية تتجه نحو المستقبل بخريطة رقمية تفاعلية من إبداع شباب "كريتيڤا"

في خطوة تعكس حرص الدولة المصرية على دعم الابتكار وتعزيز التحول الرقمي، شهدت محافظة القليوبية عرض مشروع تخرج غير تقليدي لطلاب مركز إبداع مصر الرقمية "كريتيڤا" فرع بنها، يتمثل في إنشاء خريطة رقمية تفاعلية شاملة لخدمات ومرافق المحافظة، تستهدف تسهيل الوصول إلى المعلومات وتعزيز اتخاذ القرار، وتقديم تجربة خدمية رقمية متطورة للمواطن والمستثمر على حد سواء.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل كاملة .

إشادة من المحافظ وتوصية بالتعميم

حضر العرض محافظ القليوبية المهندس أيمن عطية، الذي أثنى على جودة المشروع وقدرة الطلاب على تحويل البيانات إلى خدمات حقيقية تُقدَّم عبر تطبيق ويب تفاعلي. وقال المحافظ: "أفكاركم تمثل نقلة نوعية حقيقية في منظومة الخدمات، وتستحق التعميم على مستوى الجمهورية".

منصة ذكية لخدمة المواطن والمستثمر

المشروع الذي طوره طلاب التدريب المكثف بقسم نظم المعلومات الجغرافية (GIS) يُعد الأول من نوعه بالمحافظة، ويقدم منصة تفاعلية تسمح للمستخدم بتصفح الخرائط الجغرافية للخدمات الحكومية مثل المدارس، المستشفيات، المواقع الزراعية والسياحية، إلى جانب عرض المشروعات القومية وفرص الاستثمار.

تكامل بين التحليل الجغرافي واتخاذ القرار

المشروع يُجسد فلسفة "التحول الرقمي من قلب الأقاليم"، حيث نجح الطلاب في ابتكار تجربة خدمية إلكترونية متكاملة لا تقتصر على المعلومات فحسب، بل تسعى إلى توفير حلول ذكية تساعد متخذي القرار والمواطن في آنٍ واحد.

خطة لتوسيع التجربة على مستوى الجمهورية

أكد المحافظ أن المشروع يفتح المجال أمام تحديث آليات تقديم الخدمات، ويخدم خطط التنمية المحلية بشكل مباشر، موضحًا أنه عقد لقاءات مسبقة لمناقشة إدماج هذا التطبيق في البنية الرقمية للمحافظة، كما أعرب عن رغبته في توسيع المشروع ليشمل محافظات أخرى بالتنسيق مع الوزارات المعنية.

تشجيع على ريادة الأعمال الرقمية

خلال اللقاء، ناقش المحافظ مع الطلاب إمكانية تطوير المنصة لتشمل خدمات إضافية، ودعاهم إلى تحويل فكرتهم إلى شركة ناشئة متخصصة في الحلول الجغرافية الذكية، قائلاً: "نحتاج إلى شباب يفكر خارج الصندوق.. أنتم نموذج لذلك، وسنكون داعمين بكل الوسائل".

الجامعة: الاستثمار في المعرفة خيار استراتيجي

الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، أكد أن هذا المشروع يعكس ثمار الاستثمار في المعرفة الذي انتهجته الدولة خلال العقد الماضي، مشيرًا إلى أن مراكز الإبداع مثل "كريتيڤا" تمثل بيئة مثالية لتحويل الأفكار إلى مشاريع قابلة للتطبيق.

حضور رسمي وتعاون مؤسسي مثمر

شهد اللقاء حضور قيادات تنفيذية وتعليمية بارزة، منهم الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، والدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس جامعة بنها لشؤون الدراسات العليا، والمهندسة نرمين ممدوح مدير معهد تكنولوجيا المعلومات ببنها، والمهندس صلاح عبد المحسن مدير مركز "كريتيڤا" بنها، الذين أشادوا جميعًا بالمستوى المهني للمشروع.

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