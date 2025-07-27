للمرة الأولى في تاريخ الشبكة الكهربائية.. ارتفاع هائل بالأحمال بلغ 38800 ميجاوات

ارتفاع هائل بأحمال الكهرباء على الشبكة الموحدة.. أعلنت وزراة الكهرباء والطاقة المتجددة عن ارتفاع الاحمال الكهربائية بمعدل 800 ميجاوات فى يوم واحد، وحققت الشبكة الموحدة للكهرباء أمس السبت أقصى ارتفاعا في الأحمال عبر تاريخها.

وأشارت إلى أن أحمال الكهرباء قد ضربت رقما قياسيا بلغ 38800 ميجاوات, بالمقارنة بأقصى زيادة في الأحمال العام الماضي، وخلال هذا العام والتى بلغت 38000 ميجاوات طبقا لتقارير ومتابعات المركز القومى للتحكم فى الطاقة.

ارتفاع هائل بأحمال الكهرباء على الشبكة الموحدة

الموجز يستعرض تفاصيل ارتفاع هائل بأحمال الكهرباء على الشبكة الموحدة، إذ نجحت الشبكة القومية للكهرباء فى اجتياز اختبار حقيقي لم تتعرض له عبر تاريخها، وتمكنت من استيعاب الارتفاع غير المسبوق فى الاحمال الكهربائية والزيادة فى الاستهلاك، وذلك فى ظل ارتفاع كبير فى درجات الحرارة والرطوبة ، ومؤشرات زيادة يومية فى الاستهلاك وارتفاع الاحمال غير معتادة فى هذا التوقيت من العام،

وفى السياق ذاته، واصلت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة رفع درجة الاستعداد على مستوى المنظومة الكهربائية " انتاجا ، ونقلا ، وتوزيعا " وتكثيف فرق الطوارئ والدعم الفني والمتابعة والصيانة ، وتم تشكيل فرق مركزية على مستوى الشركات للتدخل السريع والعمل وتقديم الدعم والمساندة للأطقم العاملة ، بالاضافة إلى أطقم السلامة والصحة المهنية.

كما تم وضع لجان المرور والتفتيش ومتابعة الشبكة من الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر ، فى اطار خطة العمل الحالية لضمان امن واستقرار الشبكة وتأمين التغذية الكهربائية واستمرارية التيار الكهربائي

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