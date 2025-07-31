مواعيد القطارات على خطوط السكك الحديدية ذهابًا وإيابًا غدًا الجمعة 1 اغسطس 2025

تُعتبر مواعيد القطارات من العناصر الأساسية لدى ملايين المواطنين، خاصة في ظل التحديثات الأخيرة التي أصدرتها هيئة السكك الحديدية بشأن جداول الانطلاق.

ومع الاعتماد الكبير على خدمات السكك الحديدية يوميًا، تظل متابعة مواعيد القطارات أمرًا ضروريًا لضمان تنظيم السفر والوصول في الوقت المحدد.

في هذا السياق، يقدم موقع "الموجز" لزواره معلومات دقيقة ومفصلة عن مواعيد القطارات، مع الالتزام بتوفير بيانات موثوقة تسهم في تحسين تجربة السفر عبر السكك الحديدية وتلبية احتياجات المسافرين بفعالية.

أولًا: القطارات على خط (القاهرة - الإسكندرية)

رقم القطار نوع القطار موعد القيام

119 تهوية 05:00 صباحًا

903 مكيف 06:00 صباحًا

7 تهوية 06:20 صباحًا

1205 تحيا مصر 06:45 صباحًا

1131 ثالثة مكيفة 07:00 صباحًا

2025 تالجو 08:00 صباحًا

901 مكيف 08:10 صباحًا

905 VIP مباشر 09:00 صباحًا

911 مكيف 10:00 صباحًا

1211 تحيا مصر مباشر 10:10 صباحًا

913 مكيف 12:00 ظهرًا

1203 تهوية 13:25 ظهرًا

2023 تالجو 14:00 ظهرًا

919 مكيف 14:25 ظهرًا

917 VIP مباشر 15:00 ظهرًا

915 مكيف 15:10 عصرًا

21 تهوية 15:25 عصرًا

23 تهوية 16:30 عصرًا

923 مكيف 16:00 مساءً

3023 ثالثة مكيفة 17:00 مساءً

925 مكيف 18:15 مساءً

921 مكيف 18:00 مساءً

3009 ثالثة مكيفة 19:10 مساءً

931 مكيف 20:15 مساءً

31 مكيف 20:30 مساءً

3022 ثالثة مكيفة (المنصورة / الإسكندرية) 19:15 مساءً

934 مكيف (الإسكندرية / الأقصر) 22:15 مساءً.

ثانيًا: القطارات على خط (الإسكندرية - القاهرة)

رقم القطار نوع القطار موعد القيام

8 روسي تهوية 05:10 صباحًا

902 مكيف 06:00 صباحًا

906 مكيف مباشر 07:00 صباحًا

900 مكيف 08:15 صباحًا

912 مكيف 11:30 صباحًا

18 روسي 13:10 ظهرًا

914 مكيف 13:00 ظهرًا

916 مكيف مباشر 14:00 ظهرًا

922 مكيف 15:30 عصرًا

32 تهوية 18:10 مساءً

928 مكيف 19:00 مساءً

1130 ثالثة مكيفة 19:30 مساءً

930 مكيف 20:10 مساءً

28 روسي 20:20 مساءً

920 مكيف (إسكندرية / طنطا) 22:00 مساءً

568 سياحي 18:10 مساءً

118 تهوية 17:10 مساءً

3024 ثالثة مكيفة 10:00 صباحًا

ثالثًا: القطارات على خط (القاهرة - أسوان)

رقم القطار نوع القطار موعد القيام

1902 مكيف 00:20 صباحًا

3006 ثالثة مكيفة 00:50 صباحًا

978 ثالثة مكيفة (إلى أسيوط) 06:30 صباحًا

980 VIP 08:00 صباحًا

2010 مكيف 10:00 صباحًا

982 VIP 12:00 ظهرًا

986 مكيف 14:00 ظهرًا

162 تهوية (إلى الأقصر) 14:20 ظهرًا

970 مكيف (بورسعيد/سوهاج) 14:00 ظهرًا

990 مكيف (إلى سوهاج) 16:00 عصرًا

2006 مكيف 17:15 عصرًا

2012 مكيف 17:30 عصرًا

872 مكيف (إلى أسيوط) 17:45 عصرًا

988 ثالثة مكيفة 19:10 مساءً

84 نوم 19:20 مساءً

976 VIP 20:00 مساءً

2014 VIP 21:00 مساءً

82 نوم 21:10 مساءً

996 مكيف 22:00 مساءً

90 تحيا مصر 22:10 مساءً

890 ثالثة مكيفة (إلى سوهاج) 23:30 مساءً

خطوط (أسوان - القاهرة / الإسكندرية - أسوان / القاهرة - طنطا - المنصورة)

رابعًا: القطارات على خط (أسوان - القاهرة)

رقم القطار نوع القطار موعد القيام موعد الوصول

3025 ثالثة مكيفة 04:10 صباحًا 16:40 مساءً

2011 VIP 05:15 صباحًا 18:00 مساءً

981 VIP 05:30 صباحًا 19:35 مساءً

983 VIP 07:30 صباحًا 21:40 مساءً

2013 مكيف 14:05 ظهرًا

2007 VIP 15:15 عصرًا

2015 إسباني مطور 16:00 مساءً

83 نوم 16:20 مساءً

1903 ثالثة مكيفة 17:00 مساءً

87 نوم 17:15 مساءً

997 VIP 20:45 مساءً

89 مكيف 21:05 مساءً

989 إسباني مطور 23:00 مساءً

987 مكيف (من الأقصر) 04:50 صباحًا 15:35 مساءً

937 مكيف (من المنيا) 14:00 ظهرًا 17:30 مساءً

159 تهوية ديناميكية (من الأقصر) 06:00 صباحًا 18:50 مساءً

977 VIP (من الأقصر) 19:25 مساءً —

971 مكيف (من أسيوط) 07:05 صباحًا 13:05 ظهرًا

1111 تهوية ديناميكية (من الفيوم) 12:50 ظهرًا 15:10 عصرًا

991 مكيف (من سوهاج) 06:30 صباحًا

891 ثالثة مكيفة (من سوهاج) 11:00 ظهرًا 17:40 مساءً

871 ثالثة مكيفة (من أسيوط) 03:20 صباحًا 09:20 صباحًا

979 ثالثة مكيفة (من أسيوط) 15:00 ظهرًا 21:20 مساءً

81 تهوية ديناميكية 04:30 صباحًا

1013 روسي 13:30 ظهرًا 03:55 صباحًا

1015 تهوية (إلى الإسكندرية) 17:30 عصرًا

2009 إسباني مطور 18:10 مساءً

2031 تالجو 19:00 مساءً

187 تهوية 18:30 مساءً

1011 تهوية 23:20 مساءً

91 تهوية (من السد العالي) 22:40 مساءً

833 تهوية ديناميكية (من أسيوط) 21:30 مساءً 17:10 مساءً

975 تهوية ديناميكية (من الأقصر) 08:00 صباحًا 21:00 مساءً

1007 تهوية ديناميكية (من نجع حمادي) 18:10 مساءً 02:30 صباحًا

973 تهوية ديناميكية (من أسيوط) 14:30 ظهرًا 21:10 مساءً

165 تهوية ديناميكية (من أسيوط) 06:00 صباحًا 14:00 ظهرًا

1010 تحيا مصر 00:05 مساءً

خامسًا: القطارات المكيفة والروسي والمختلطة على خط (الإسكندرية - أسوان والعكس)

رقم القطار المسار النوع موعد القيام

88 الإسكندرية - أسوان مكيف 17:00 مساءً

89 القاهرة - الإسكندرية مكيف 11:15 صباحًا

163 أسوان - القاهرة تهوية 12:30 ظهرًا

164 الإسكندرية - أسوان تهوية 12:00 ظهرًا

934 الإسكندرية - الأقصر VIP 13:10 ظهرًا

1110 القاهرة - أسوان تهوية 15:45 عصرًا

935 الأقصر - الإسكندرية VIP 22:40 مساءً

185 أسيوط - القاهرة ثالثة مكيفة 02:20 فجرًا

3007 أسوان - القاهرة ثالثة مكيفة 10:00 صباحًا

186 بورسعيد - سوهاج سياحي 13:30 ظهرًا

1008 الإسكندرية - أسوان تهوية ديناميكية روسي 19:50 مساءً

1109 الفيوم - القاهرة ثالثة مكيفة 05:50 صباحًا

2008 الإسكندرية - أسوان VIP 20:00 مساءً

1009 أسوان - القاهرة ثالثة مكيفة 19:20 مساءً

85 أسوان - القاهرة نوم 20:20 مساءً

157 الأقصر - القاهرة تهوية ديناميكية 07:30 صباحًا

158 الإسكندرية - الأقصر تهوية 07:15 صباحًا

196 الإسكندرية - الفيوم سياحي 08:35 صباحًا

86 القاهرة - أسوان نوم 19:45 مساءً

3008 الإسكندرية - أسوان مكيف 05:45 صباحًا

سادسًا: خط (القاهرة - طنطا - المنصورة)

رقم القطار المسار النوع موعد القيام

948 المنصورة - القاهرة سياحي 05:35 صباحًا

65 طنطا - المنصورة ركاب 16:50 عصرًا

1915 شبرا الخيمة - المنصورة سياحي 15:35 عصرًا

1914 المنصورة - شبرا الخيمة سياحي 06:35 صباحًا

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